Dovolenkári by si mali pred vycestovaním preveriť, či cieľová krajina nie je vyhlásená za neodporúčanú

Dovolenkári by si mali pred vycestovaním pozorne preštudovať a preveriť, či cieľová krajina, do ktorej cestujú, nie je štátnymi orgánmi SR vyhlásená za neodporúčanú. V týchto dňoch totiž viacerých straší možnosť nakazenia sa novým koronavírusom. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí už pred časom vydalo v reakcii na eskalujúci vývoj šírenia vírusu odporúčanie necestovať do najviac postihnutých oblastí Číny. Ak niekto napriek vyhláseniu vycestuje, cestové poistenie v takomto prípade podľa vyjadrení ČSOB Poisťovne nekryje náklady na poistné udalosti, pretože je to vo výlukách poistenia. Špecialistka na poistenie spoločnosti Deluvis Zuzana Henčelová odporúča neuskromňovať sa na to najlacnejšie poistenie, ale pozerať sa na to, čo nám konkrétny balíček ponúka.

Pomôže aj pripoistenie storna

Ak v rámci komerčného cestovného poistenia má dovolenkár aj pripoistenie storna zájazdu, leteniek a ubytovania, môže časť peňazí získať späť. „Avšak je potrebné oficiálne vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí, že v mieste, kam mal klient vycestovať, je zvýšené nebezpečenstvo, na základe ktorého samotné ministerstvo neodporúča do konkrétnej destinácie vycestovať,“ vysvetľuje Henčelová. Týka sa to teda najmä ázijských krajín a neplatí to pri základnom balíku cestovného poistenia.

Cudzinci, ktorí ostali uväznení v epicentre nákazy, ktoré z obavy šírenia vírusu uzavreli, nie sú úplne bezbranní. Pokiaľ vlastná krajina odmietne možnosť evakuácie občanov, cestovné poistenie v tomto prípade môže klientovi významne pomôcť. „Niektoré poisťovne majú evakuáciu poistenca z miesta alebo oblasti, kde je ohrozený jeho život, ukryté v pripoistení storna. Poistenec môže prerušiť dovolenku a poisťovňa by mu mala zorganizovať transport do bezpečia a následne na Slovensko,“ uvádza Henčelová.

Pozor na výluky

Komerčné poisťovne majú vo svojich zmluvách aj výluky z poistenia. ČSOB Poisťovňa odporúča ešte pred uzavretím poistenia, ako aj pred samotným vycestovaním dôkladne sa oboznámiť s podmienkami poistenia. Neodporúča sa cestovať do krajín, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo. Výluky sú aj v tom prípade, ak je pred vycestovaním do danej krajiny povinné očkovanie a cestovateľ sa mu nepodrobil.

Ako uviedol riaditeľ odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Peter Ripka, poistenec stráca nárok na náhradu od poisťovne, ak sa vedome správa rizikovo a ovplyvňuje vznik poistnej udalosti napríklad pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. „Poisťovňa má taktiež zadefinované nebezpečné športy a činnosti, ktoré sú z poistenia vylúčené, ako napríklad horolezectvo, kaňoning, lyžovanie mimo vyznačených tratí a podobne,“ dodal Ripka.