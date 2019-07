Dovolenku v zahraničí môže znepríjemniť napríklad aj strata platobnej karty

Odborník tvrdí, že podobným stresujúcim situáciám sa dá vyhnúť, prípadne ich možno vyriešiť pri dodržaní určitých pravidiel.

Cestu na dovolenku, či samotný oddych v zahraničí môžu skomplikovať rôzne nepríjemnosti. Znechutiť pobyt v cudzine môžu, napríklad, veľká pokuta za porušenie dopravných predpisov, autonehoda, krádež či strata peňaženky a dokladov alebo zablokovaná platobná karta.

Turisti sa počas dovolenky môžu dostať do problémov často aj nie vlastným pričinením.

Pozor na pokuty

Pri ceste autom do cudziny by si dovolenkári mali zistiť osobitosti pravidiel cestnej premávky v krajinách, cez ktoré idú. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že dostanú pokutu aj za niekoľko stoviek eur bez toho, aby si uvedomili, že urobili nejaký priestupok.

„Napríklad, v Rakúsku sa odporúča dávať si pozor na rýchlosť všade, no najmä vo vybraných zónach so zvýšenou ochranou životného prostredia. Číha tu nielen pokuta za prekročenie rýchlosti, ale aj za znečistenie životného prostredia,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

V Slovinsku hrozia jedny z najvyšších pokút v Európe, za rýchlu jazdu vodiči platia vyše tristo eur. Pozor si treba dať aj na alkohol. „V Taliansku alebo Chorvátsku je prípustná hranica u šoférov do pol promile, no v Maďarsku už platí nulová tolerancia. Komplikácie môžu nastať aj pri povinnej výbave vozidla. U nás hasiaci prístroj v aute povinný nie je, no v Bulharsku, Poľsku či Rumunsku áno,“ upozornil Zborovský.

Kartu treba blokovať

Pri krádeži či strate peňaženky s hotovosťou, platobnými kartami a dokladmi za hranicami Slovenska treba okamžite kontaktovať svoju banku so žiadosťou o blokáciu karty. „Dá sa to rýchlo vyriešiť buď tak, že zatelefonujete na zákaznícku linku vašej finančnej inštitúcie, alebo to urobíte prostredníctvom internetbankingu. Základné pravidlo je urobiť to čím skôr, aby kartu niekto nezneužil,“ uviedol expert s tým, že je dobré si do telefónu uložiť číslo na klientské centrum.

Chýbajúce peniaze môžu poslať príbuzní alebo priatelia zo Slovenska cez rôzne služby. Krádež alebo stratu dokladov treba urýchlene nahlásiť na najbližšej stanici polície. Veľvyslanectvo alebo konzulát SR v danom štáte by mal vydať náhradný doklad – cestovný preukaz.

Zíde sa aj hotovosť

Nepoužité chorvátske kuny, maďarské forinty, bulharské levy, či poľské zloté a české koruny možno minúť ďalší rok. Lepšie a výhodnejšie je podľa rady odborníka v cudzine platiť kartou ako si zamieňať eurá alebo si vyberať miestnu menu z bankomatov, no nejaká hotovosť sa zíde pri nákupoch v rôznych stánkoch a na trhoch, kde nemajú terminály. Niektoré kreditné karty v rámci asistenčných služieb môžu pomôcť pri autonehode alebo náhlej hospitalizácii.

„Pri poruche auta tak dostanete pomoc s opravou, odvozom do servisu, náhradnou dopravou či so zabezpečením ubytovania. Zdravotná asistencia zase môže zahŕňať nadštandardné ubytovanie pri hospitalizácii, pobyt v nemocnici s dieťaťom či zdravotnú infolinku,“ dodal Zborovský. V kritickej chvíli podľa neho stačí zavolať asistenčnú službu a operátor by sa mal o všetko postarať.