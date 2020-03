ECB je pripravená v boji proti koronavírusu minúť na nákupy aktív 750 miliárd eur

Európska centrálna banka (ECB) štartuje nový rozšírený program nákupov finančných aktív v snahe upokojiť trhy a čeliť škodám, ktoré globálnej ekonomike spôsobuje epidémia koronavírusu.

ECB uviedla, že do konca roka môže vynaložiť 750 mld. eur na nákupy vládnych cenných papierov a dlhopisov súkromného sektora. Vážnosť situácie ukazuje aj fakt, že banka musela zmeniť nové stimuly, ktoré ohlásila len minulý týždeň. Rada guvernérov ECB vo vyhlásení uviedla, že v prípade nutnosti môže nákupy aktív zvýšiť „o toľko, o koľko to bude potrebné a na tak dlho, ako to bude nutné“.

Fed taktiež prijíma opatrenia

Rozhodnutie ECB nasleduje po krokoch amerického Federálneho rezervného systému (Fed). Centrálna banka USA v nedeľu znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu takmer na nulu a uviedla, že nakúpi štátne dlhopisy a cenné papiere založené na hypotékach za 700 mld. USD. V utorok Fed odštartoval dva programy núdzových úverov, ktoré naposledy použil počas finančnej krízy v roku 2008.