EK: Slovenská ekonomika sa tento rok prepadne o 6,7 %, v roku 2021 sa vráti k rastu o 6,6 %

Slovenská ekonomika sa tento rok prepadne do hlbokej recesie. Očakáva to Európska komisia (EK), ktorá zverejnila v stredu svoju jarnú prognózu. Príčinou je pandémia koronavírusu, ktorá predstavuje významný šok pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo EÚ s veľmi vážnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami, uviedla komisia v tlačovej správe. Slovenská ekonomika tak má v roku 2020 klesnúť až o 6,7 % po vlaňajšom raste o 2,3 %. V roku 2021 by sa Slovensko malo podľa bruselskej komisie vrátiť k rastu na úrovni 6,6 %.

Kríza vyvolaná koronavírusom zasahuje aj trh práce. Komisie prognózuje Slovensku zvýšenie miery nezamestnanosti na 8,8 % z vlaňajších 5,8 %. V roku 2021 by mala nezamestnanosť klesnúť na 7,1 %. Inflácia má ale vzhľadom na prepad hospodárskej aktivity tento rok klesnúť na 1,9 % z minuloročnej úrovne 2,8 %. Ďalšie spomalenie rastu slovenských cien Brusel očakáva aj v roku 2021, kedy má miera inflácie dosiahnuť 1,1 %.

Stav verejných financií sa zhorší

Napriek rozsiahlym vládnym opatreniam na podporu ekonomiky sa Slovensko nevyhne dočasnému prepadu domáceho dopytu. Ten sa tak podľa komisie stane hlavným zdrojom recesie v aktuálnom roku, ako aj oživenia v roku 2021. Prudký nárast výdavkov sa prejaví na celkovom zhoršení stavu verejných financií. Rozpočtový deficit podľa komisie vzrastie na 8,5 % HDP z vlaňajších 1,3 %. Zníženie schodku na 4,2 % sa očakáva budúci rok.

Verejný dlh Slovenska, ktorý koncom minulého roka predstavoval 48 % HDP, sa pravdepodobne zvýši až na 59,5 %. Okolo tejto hodnoty by mal sa mal pohybovať aj v budúcom roku, kedy podľa jarnej prognózy vzrastie mierne na 59,9 %.