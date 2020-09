Ekonomika eurozóny podľa šéfky ECB v treťom kvartáli výrazne rastie

Ekonomika eurozóny sa podľa šéfky Európskej centrálnej banky (ECB) Christiny Lagardovej zotavuje, ale jej oživovanie zostáva neisté, neúplné a závislé od brzdenia pandémie koronavírusu. Lagardová to povedala v pondelok na stretnutí členov parlamentov Francúzska a Nemecka. Konštatovala, že prichádzajúce údaje naznačujú ekonomické zotavenie v treťom štvrťroku, čiže za júl až september. Dodala však, že „sila oživenia zostáva neistá“. „Zotavenie je naďalej veľmi závislé od budúceho vývoja pandémie a od úspechu opatrení na jej obmedzenie,“ vyjadrila sa šéfka Európskej centrálnej banky.

ECB sa zaviazala, že do ekonomiky eurozóny do konca budúceho roka napumpuje 1,35 bilióna eur prostredníctvom nákupov dlhopisov. Je to rozsiahly menový stimul, ktorého cieľom je zabrániť, aby pandémia spôsobila turbulencie na finančných trhoch. Zároveň tým banka udržiava pre firmy nízke náklady na požičiavanie si, aby pomohla podporovať hospodársky rast.