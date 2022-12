Exekútori upozorňujú občanov, aby sa počas predvianočnej nákupnej horúčky zbytočne nezadlžovali

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov, aby sa vo vrcholiacej predvianočnej nákupnej horúčke zbytočne nezadlžovali. Neuvážené dlhy podľa nich môžu viesť k vážnym finančným problémom, ktoré sa končia až exekúciou.

„Žijeme v mimoriadne ťažkých časoch, sprevádzaných prudkým zdražovaním, energetickou krízou a nestabilným hospodárstvom. Všetky dlhy raz bude treba splatiť a veriteľov nebude zaujímať, že o ne dlžníci požiadali pod vplyvom emócií,“ uviedol prezident SKE Miroslav Paller.

Nevýhodné pôžičky

Ako ďalej informovala hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová, dlhodobejšie úvery pre nákladné darčeky, ako aj rýchle a obvykle nevýhodné pôžičky na poslednú chvíľu na zabezpečenie bohatšieho štedrovečerného stola môžu byť mimoriadne nebezpečné.

„Túžba obdarovať či pohostiť svojich najbližších určite nestojí za to, aby človek neuváženými finančnými záväzkami zobral na seba vážne bremeno do budúcnosti. Pre finančné zdravie občanov jednoznačne platí, že by sme mali aj Vianoce zakrývať takou perinou, akú si môžeme dovoliť,“ zdôraznil Paller.

Dlhová špirála

Kolesárová ďalej vysvetľuje, že človek, ktorý nedokáže splácať svoje dlhy, sa dostane do tzv. dlhovej špirály, keď splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou. „Ak sa ľudia predsa len rozhodnú prevziať na seba pred Vianocami nové záväzky, mali by hľadať alternatívu, ktorá ich v budúcnosti čo najmenej finančne zaťaží,“ radí Kolesárová.

Riaditeľ Slovenskej komory exekútorov Paller odporúča, že výhodnejšie je vziať si úver z banky ako z nebankovej spoločnosti. „Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale tzv. Ročná percentuálna miera nákladov, ktorá odráža všetky náklady na úver vrátane rôznych poplatkov či poistenia,“ vysvetľuje.

Upresnil, že pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. „Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia,“ odporučil Paller.