Finančná správa medziročne zvýšila výber daní o dve miliardy eur, proti únikom pomohli nové opatrenia

Finančná správa za jedenásť mesiacov tohto roka medziročne zvýšila výber daní o dve miliardy eur. Nominálne daňové príjmy štátu ku koncu novembra tohto roka dosiahli 14,2 miliardy eur a boli medziročne vyššie o 17 %. Za oblasť vymáhania dosiahne finančná správa za tento rok príjmy odhadom 300 miliónov eur a v IT oblasti na prevádzkových nákladoch usporila jeden milión eur. Finančná správa o tom informovala v tlačovej správe.

Zefektívnila sa kontrolná činnosť

Pod pokračujúci boj s daňovými únikmi sa podľa finančnej správy podpísali viaceré opatrenia. Zefektívnila sa kontrolná činnosť. Celkový objem nálezov z daňových kontrol dosiahol 343,4 milióna eur. Zároveň už viac než jedna tretina všetkých kontrol sa uskutočňuje v tzv. zúženom rozsahu, teda preverujú sa najmä rizikové transakcie, aby daňový subjekt nebol zbytočne zaťažovaný.

„Dobrou správou pre klientov je i fakt, že sa nám podarilo skrátiť dĺžku daňovej kontroly zhruba o dva mesiace. V tomto trende budeme pokračovať i v nasledujúcom roku,“ uviedol šéf finančnej správy Jiři Žežulka.

Kontrolóri sa zamerali napríklad viac na nehnuteľnosti, e-kasu, daňový bonus, či transferové oceňovanie a medzinárodné zdaňovanie. Zisťovania boli zamerané aj na preverovanie oprávnenosti uplatňovaných výdavkov súvisiacich s nákupom luxusných áut.

Proklientske opatrenia

Finančná správa intenzívne rokuje aj s dodávateľmi IT systémov. Za dva roky sa jej podarilo vysporiadať už 15 IT systémov a v riešení je ďalších deväť. Cieľom je posilniť schopnosti prevádzky IT tak, aby si u dodávateľov objednávala služby čo najmenej a mohla transparentne súťažiť. Celkovo sa finančnej správe na prevádzkových nákladoch v oblasti IT podarilo ušetriť už jeden milión eur.

Prioritou finančnej správy je aj prinášanie proklientskych opatrení a podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností. V tomto roku daňovníkom zaslala viac ako 1,6 milióna softwarningových správ, naplno funguje obojsmerná elektronická komunikácia, ktorá šetrí čas nielen daňovníkom, ale aj náklady finančnej správy na doručovanie úradných dokumentov.

K zvýšeniu transparentnosti prispieva aj OpenData portál FS, kde nájde verejnosť všetky dôležité údaje z oblasti výberu daní, cla, či hospodárenia.