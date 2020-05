Heger: Peňazí je tento rok výrazne menej a 13. dôchodky ani neboli v rozpočte

aktualizované 20. mája o 15:30

Štát bude mať tento rok čo robiť, aby zafinancoval veci, ktoré boli zahrnuté v rozpočte a nieto položky, ktoré v rozpočte ani neboli. Tvrdí to minister financií v súvislosti s výplatou 13. dôchodkov, ktoré boli predchádzajúcim kabinetom schválené krátko pred tohtoročnými parlamentnými voľbami a teda niekoľko týždňov po tom, čo už bol schválený rozpočet na rok 2020. Jednoznačný verdikt nad 13. dôchodkami vláda zatiaľ nevyriekla, podľa Hegera je však potrebné povedať, že financií je tento rok výrazne menej a 13. dôchodok súčasťou rozpočtu ani nebol.

Zlé čísla o ekonomickom vývoji

„V tomto momente si potrebujeme uvedomiť pár nových informácií. Tá najdôležitejšia je, že prepad slovenskej ekonomiky za prvý štvrťrok bol väčší, ako sme predpokladali. Čiže vidíme, že bude ešte väčší problém zafinancovať veci, ktoré boli v rozpočte, nieto veci, ktoré v rozpočte ani neboli,“ povedal po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu Heger. Ako dodal, zavedenie 13. dôchodkov považuje za politickú korupciu strany Smer-SD pred tohtoročnými voľbami s cieľom vylepšiť volebný výsledok. „Sľúbili dôchodcom niečo, čo nemali ani v plánoch, ani vo svojich rozpočtoch,“ uviedol.

Dofinancovať bude potrebné viaceré oblasti

Minister zároveň dodal, že vnímajú aj situáciu dôchodcov a preto o akomkoľvek riešení v súvislosti s 13. dôchodkami je zatiaľ predčasné hovoriť. Faktom však podľa neho je, že koronakríza odkryla obrovské potreby dofinancovania aj v iných oblastiach, ako sú zdravotníctvo, či rozpočty miest a obcí. Na druhej strane, na príjmoch dôchodcov sa zatiaľ pandémia nijako negatívne neodrazila. „Tých požiadaviek je naozaj veľa, budeme to musieť dobre uchopiť. Obálka je obmedzená. My musíme veľmi dobre zvážiť, ako to euro investujeme. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale musíme si povedať, že dôchodcovia sú skupina, ktorá tou koronakrízou nebola nijako zasiahnutá, a to je dobré,“ dodal.

Krajniak hovorí, že 13. dôchodky budú

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) je presvedčený o tom, že štát trináste dôchodky na konci tohto roka vyplatí. Tvrdí, že peniaze na vyplatenie trinástych penzií už našiel. „Rokujeme o tejto téme už dva mesiace s ministerstvom financií a verím, že nájdeme spôsob, ako trináste dôchodky vyplatiť,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí počíta naďalej s tým, že by Sociálna poisťovňa vyplatila trináste dôchodky ako jednorazovú dávku.