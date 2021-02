Heger vylúčil, že by sa plán obnovy prerábal podľa volebných výsledkov

Minister financií Eduard Heger vylúčil, že by sa plán obnovy prerábal podľa toho, kto získal koľko percent vo voľbách. Zároveň dodal, že sa pripravuje na princípe „to najlepšie pre Slovensko“. A tento princíp musí vychádzať podľa Hegera z potrieb a možností Slovenska.

„My ten dokument neprerábame, my ten dokument dopracovávame na základe konzultácií s Európskou komisiou a na základe implementačného rizika v rámci domácich pomerov. Toto je to, čo s tým dokumentom robíme,“ povedal vo štvrtok Heger. Vzhľadom na to, že vyspelé krajiny idú Slovensku prispieť miliardy na obnovu, je na mieste, že sa Európska komisia zapája. A ak sa teda investujú prostriedky do ekonomiky, je potrebné, aby boli nasmerované správne.

„Diskutujeme s Európskou komisiou, zapracovávame pripomienky. Nerobí to len voči Slovensku, ale aj voči ostatným členským štátom,“ uviedol Heger. Materiál teda prispôsobujú tak, aby vedeli správne implementovať peniaze. Aby sa Slovensku nestalo to, čo pri EÚ fondoch, kde máme nevyčerpané prostriedky. „To sa nám pri pláne obnovy nemôže stať,“ dodal Heger.