Heger zverejnil novú prognózu, ekonomika klesne menej výrazne

aktualizované 22. septembra o 18:13

Slovenské hospodárstvo v tomto roku podľa najnovšej makroekonomickej prognózy klesne o 6,7 %. Na utorkovej tlačovej besede to povedal minister financií Eduard Heger. Upozornil na to, že podľa makroekonomickej prognózy z júna tohto roka mala slovenská ekonomika tento rok klesnúť o 9,8 %. „Prepad je miernejší, ako sa očakávalo, lepšie sa vyvíjal domáci aj zahraničný dopyt,“ povedal.

Slovenský hrubý domáci produkt by sa mohol podľa ministra financií dostať na predkrízovú úroveň koncom budúceho roka, resp. začiatkom roka 2022. V roku 2021 očakáva zvyšovanie ekonomickej aktivity, pričom ekonomika by mala vzrásť o 5,5 %. „Bude prevládať opatrnosť, či už pri súkromných podnikoch, pri investíciách, alebo aj pri naberaní nových pracovníkov,“ povedal. Po zohľadnení druhej vlny pandémie by ekonomický rast na Slovensku mohol budúci rok dosiahnuť 4,3 %.

Lepší vývoj bol aj u susedov

Aj ekonomiky susedných krajín podľa Hegera tento rok klesli menej, ako sa pôvodne očakávalo. „Značnú časť výpadku aktivity doháňa slovenská ekonomika už počas leta, najmä pre rýchly reštart automobilovej produkcie,“ povedal. Tak rýchlo, ako prudko klesol automobilový priemysel, tak prudko sa podľa financmajstra naštartoval po uvoľnení pandemických opatrení. Predpokladá, že ku koncu tohto roka sa toto rýchle oživenie priblíži k dlhodobému rastovému trendu a dynamika ekonomiky sa zvoľní.

Trh práce bol podľa ministra financií odolnejší, ako sa predpokladalo. „Aj pomoc v podobe kurzarbeitu, ktorú sme poskytli, podržala zamestnanosť,“ tvrdí Heger. Zamestnanosť na Slovensku podľa neho klesla menej, ako to bolo počas globálnej finančnej krízy v roku 2009. Oproti júnovej prognóze by malo na Slovensku ubudnúť o polovicu menej pracovných miest. Zamestnanosť by mala v tomto roku medziročne klesnúť o 1,5 %, čo znamená úbytok 38-tisíc pracovných miest. „Pracovný trh je pevnejší, čo znamená, že budú aj vyššie mzdy,“ povedal minister financií. Rast priemernej mzdy na Slovensku však podľa neho nebude dosahovať predkrízové úrovne.

Pomôcť by mal aj Plán obnovy

Spotreba domácností sa podľa Hegera znížila len veľmi mierne. „Jej pokles bol jeden z najmiernejších v celej Európskej únii, sme na druhej priečke,“ tvrdí. V súvislosti s Plánom obnovy Heger očakáva, že tento nástroj bude pozitívnym impulzom pre slovenskú ekonomiku. V rokoch 2022 a 2023 by Slovensko mohlo vďaka tomu vykazovať 4-percentné rasty ekonomiky. „Fond obnovy a rozvoja by pozitívne ovplyvnil spotrebu, ale aj investície v súkromnom sektore a v konečnom dôsledku aj oživenie na trhu práce,“ dodal Heger.

Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Eduard Hagara upozornil na to, že koronakríza má veľmi rýchly priebeh, veľmi prudký pokles a následne veľmi rýchle oživenie ekonomiky. „Vidíme oveľa menší pokles zamestnanosti, ako tomu bolo v roku 2009,“ povedal. Podľa neho ide o dôveru firiem v to, že súčasná kríza bude krátka. „Firmy nepristupujú až k takému výraznému prepúšťaniu, ako to bolo v roku 2009,“ dodal. Upozornil tiež na lepší vývoj u našich najväčších obchodných partnerov, Nemecka a Českej republiky, v druhom štvrťroku tohto roka.