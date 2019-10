Hongkonská burza stiahla ponuku na prevzatie burzy v Londýne

Hongkonská burza formálne stiahla svoju ponuku na prevzatie londýnskej burzy London Stock Exchange Group (LSE) po tom, ako burza v Londýne túto prekvapujúcu ponuku odmietla. Spoločnosť Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. uviedla, že sa nemohla dostať do kontaktu s manažérmi LSE. Akvizíciou by sa vytvorila firma v hodnote 70 mld. USD.

Londýnska burza však poukázala napríklad na obavy vyplývajúce z naviazanosti hongkonskej burzy na vládu tohto čínskeho teritória, čo poskytuje čínskej komunistickej strane vplyv na činnosť hongkonskej burzy. London Stock Exchange Group sa navyše vyjadrila, že ponuka, ktorá rátala s tým, že tri štvrtiny ceny sa uhradia akciami, bola „podstatne nižšia ako primeraná hodnota“.