Investorov straší aktuálny konflikt Ukrajiny s Ruskom, prispel k turbulenciám na finančných trhoch

Rok 2022 je na finančných trhoch veľmi turbulentný. Investorov už nestrašia podľa prevádzkového riaditeľa Golden Oak Trust Františka Burdu len nové formy mutácií COVID-u, zatváranie ekonomík, či kolapsy zdravotníckych zariadení.

Objavili sa ale nové riziká, ktoré vplývajú na rast alebo pokles hodnoty investícií. Sú to napríklad vyššie sadzby Európskej centrálnej banky, no aktuálne aj konflikt Ukrajiny s Ruskom.

„Tento neblahý stav taktiež zvyšuje ceny plynu a ropy, ktoré prudko zdražujú a ovplyvňujú tak cenovú hladinu produktov a služieb. Stúpa nám inflácia na niekoľkoročné maximá,“ skonštatoval Burda.

Zlato sa zhodnocuje

Nervozita je podľa neho tak veľká, že počas posledných obchodných dní cena ropy prudko kolíše a jej cena v jeden obchodný deň lieta o viac ako 5 dolárov za 1 barel hore alebo dole.

Všetky spomínané dôvody viedli podľa Burdu ku korekcii na akciových trhoch a akciové indexy zišli zo svojich maxím. Naopak, zlato využíva nervozitu na trhoch a zhodnocuje sa.

„Situácia, ktorá nastala, je pre nás pripomenutím starého investičného pravidla. Je dôležité, aby sme naše investície diverzifikovali a nevkladali všetky peniaze na jednu kartu. Ten, kto si to uvedomuje, neprežíva nočné mory pri páde akcií,“ hovorí Burda.

Finančné nástroje majú svoje riziká

Všetky finančné nástroje na trhu majú svoje riziká a samozrejme aj cena zlata, podobne ako je to pri investovaní do akcií alebo fondov obchodovaných na burze, môže kolísať.

Zlato ako trvalá hodnota by malo predstavovať podľa Burdu 10 až 20 % investičného portfólia, a to nielen u veľkých investorov, ale aj u bežných klientov. Keďže uchováva hodnotu v čase, malo by v portfóliu tvoriť investíciu s najdlhším horizontom, pokojne aj 20 či 30 rokov.