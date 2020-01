Kažimír: Dáta z eurozóny naznačujú stabilizáciu ekonomiky

Zhoršovaniu ekonomického vývoja, ktorého sme boli svedkami v posledných mesiacoch, by mohol byť koniec. Myslí si to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý vychádza z vyhlásení prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeovej. Podľa nich sa totiž ekonomika eurozóny na základe posledných tvrdých dát postupne stabilizuje, čo by sa onedlho mohlo premietnuť aj do vývoja slovenskej ekonomiky. Práve ten bol pritom jednou z tém stredajšieho rokovania vládneho kabinetu, ktoré sa netradične na pozvanie guvernéra Petra Kažimíra konalo v sídle centrálnej banky.

Zmeny v ekonomike eurozóny sa pritom s určitým fázovým posunom podľa Kažimíra premietajú do nášho hospodárstva. „Z toho vyplýva opatrný optimizmus, že tieto čísla sa s odstupom niekoľkých mesiacov prejavia aj na výkone slovenskej ekonomiky,“ povedal v stredu po rokovaní vlády v sídle NBS jej guvernér Peter Kažimír.

Ekonomika čelí rizikám, ale aj výzvam

Zo strednodobého hľadiska pritom slovenská ekonomika podľa neho čelí viacerým rizikám a výzvam. Tie podľa guvernéra spočívajú najmä v zastaranosti niektorých druhov priemyslu. Na jednej strane sa totiž ukazuje veľmi dobrá schopnosť vyvážať výrobky automobilového priemyslu, na druhej strane stoja „staré“ odvetvia priemyslu, ktoré majú problémy aj s produktivitou práce. Podľa guvernéra je to aj dôsledkom nedostatočných investícií do nových technológií a inovácií. „To sú problémy, ktorým budeme v blízkom období čeliť,“ dodal.

Predseda vlády Peter Pellegrini na margo hospodárskej výkonnosti Slovenska pripomenul nedávne potvrdenie ratingu agentúrou Standard & Poor‘s. Rovnako ako ďalšie ratingové agentúry z „veľkej trojky“ tak podľa neho hodnotila ekonomický vývoj na Slovensku v druhej polovici minulého roka pozitívne. Guvernér NBS pritom ministrov okrem hospodárskeho vývoja informoval aj o situácii týkajúcej sa slovenského menového zlata, o iniciatívach v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti, či o stabilite bankového sektora a vývoji zadlženosti slovenských domácností.