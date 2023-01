Kažimír nevidí dôvod na spomalenie tempa zvyšovania sadzieb, najsmerodajnejší je trend jadrovej inflácie, tvrdí

Pokles inflácie dva mesiace po sebe je podľa Národnej banky Slovenska (NBS) pozitívnou správou. „Nie je však dôvodom spomaliť tempo zvyšovania sadzieb,“ uviedol guvernér NBS Peter Kažimír.

„Šum“ jednorazových kompenzačných opatrení

Povzbudivé novembrové a decembrové inflačné čísla totiž zahŕňajú „šum“ jednorazových kompenzačných opatrení vlád zmierňujúcich dopady vysokých cien energií.

„To, čo je z môjho pohľadu aktuálne najsmerodajnejšie, je trend jadrovej inflácie. Jej vývoj potvrdzuje potrebu pokračovať na nastúpenej ceste. Som presvedčený, že potrebujeme „doručiť“ ďalšie dve päťdesiatky,“ hovorí Kažimír.

Ekonomika eurozóny zvláda situáciu lepšie, než sa čakalo pred mesiacom či dvomi. Na jednej strane je to podľa Kažimíra veľmi vítané, no na druhej strane to bude mať pravdepodobne miernejší tlmiaci účinok na vývoj rastu cien.

Sme na polceste

„Sme na polceste. Ak by to záležalo odo mňa, išiel by som na letné prázdniny s ukončeným cyklom sprísňovania,“ skonštatoval Kažimír.

No zároveň doplnil, že nebude špecifikovať ako vysoko so sadzbami pôjdu a ako dlho tam bude potrebné pobudnúť na to, aby skrotili infláciu tak, ako je potrebné. „To, aké bude leto, je preto dnes otázka pre meteorológov,“ uzavrel Kažimír.

Zvyšovanie úrokových sadzieb

Európska centrálna banka od júna 2022 pravidelne zvyšuje svoje úrokové sadzby. Naposledy ich zvýšila v polovici decembra o 50 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa vtedy s účinnosťou od 21. decembra 2022 zvýšila na 2,50 %, 2,75 % a 2,00 %.