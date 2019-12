Klient môže banku ľahko vymeniť, ak je nespokojný s výškou poplatkov

Banky začali posielať svojim klientom výpisy poplatkov. Túto povinnosť raz ročne im predpisuje zákon o platobných službách. „Výpis musí obsahovať nielen celkovú sumu poplatkov, ale aj podrobné údaje vrátane poplatku za vedenie účtu a bankové operácie. Súčasťou výpisu má byť aj prehľad uhradených úrokov pri úverových splátkach z účtu a pripísaných úrokov zo zostatkov na účte,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Ak klient nie je spokojný, môže banku jednoducho vymeniť.

Podľa Búlika je výpis ideálnou príležitosťou, ako účet s poplatkami vymeniť za bezplatný variant. Mať bezplatný účet v banke v súčasnosti nie je podľa neho žiadny problém, takúto možnosť poskytuje väčšina bánk. „Bezplatný účet v internetových bankách má svoje obmedzenia, napríklad kvôli nemožnosti hotovostných vkladov alebo slabšej pobočkovej sieti,“ skonštatoval Búlik. Ale aj v klasických kamenných bankách nie je pre aktívnych klientov problém získať bezplatný účet.

Aktívne používanie účtu

Najvýhodnejšou možnosťou je podľa Búlika získať bezplatný účet alebo balík služieb na základe jeho aktívneho používania. Kým dávnejšie bola rozšírenou podmienkou vysoká suma na bankovom účte alebo v podielových fondoch, v súčasnosti sú kritériá vo väčšine prípadov nastavené výlučne na aktívne používanie účtu.

„Pracujúci človek s vlastným bývaním zvyčajne nemá žiadny problém naplniť kritérium počtu inkás, trvalých prevodných príkazov a platieb kartou. Vo väčšine prípadov nie je problém ani kreditný obrat, čiže súčet súm, ktoré mesačne prídu na účet. Tieto sumy sú zvyčajne pod úrovňou minimálnej mzdy,“ hovorí Búlik.

Presun do novej banky

Ak sa klientovi nepozdáva poplatok za účet, stačí sa podľa Búlika pozrieť na cenník a zistiť, pri akých kritériách ho môže mať lacnejšie alebo zadarmo. Ďalšou možnosťou je prejsť na nižší balík. Ak riešenie v danej banke neprichádza do úvahy, môže klient banku ľahko vymeniť. Dokonca môže presunom poveriť novú banku, ktorá sa postará o to, aby človeku bez prerušenia fungovali trvalé príkazy aj inkasá.

Ročný výpis poplatkov musia banky posielať bezplatne každému klientovi, ktorý má bežný alebo sporiaci účet. Vyplýva to zo zákona o platobných službách, ktorým sa do praxe preniesla smernica Európskej únie. Prvý výpis za rok 2018 dostávajú klienti len v týchto dňoch a pokrýva obdobie od 5. septembra do 31. decembra 2018. Ďalšie výpisy podľa zákona budú pokrývať vždy celý kalendárny rok. Povinnosť posielať výpis poplatkov sa vzťahuje len k osobným účtom, nie k podnikateľským účtom.