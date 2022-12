Koľko stojí online marketing?

Väčšina používateľov dnes vyhľadáva produkty a služby online. Viditeľnosť vašej firmy či značky online je preto dôležitým faktorom úspechu. Efektívnou online stratégiou dokážete osloviť nových zákazníkov a rozšíriť svoje podnikanie. Čo online marketing zahŕňa a koľko stoji?

Dnes je propagácia v online prostredí jedným zo základných pilierov úspešného podnikania. Väčšina potenciálnych zákazníkov sa nachádza online a s efektívnou a na mieru stanovenou online stratégiou ich dokážete osloviť. Každý segment podnikania je špecifický a preto sa aj online marketingová stratégia vytvára presne na mieru pre klienta. Čo však majú spoločné všetky online marketingové stratégie je, že sa snažia nájsť čo najefektívnejšiu cestu k rastu konverzií.

Online marketing zahŕňa viacero nástrojov:

⦁ SEO

⦁ PPC reklamy

⦁ Sociálne siete

⦁ Obsahový marketing

⦁ Email marketing

Online marketing spočíva vo vytvorení vhodnej stratégie, respektíve kampane, ktorá na mieru kombinuje jednotlivé nástroje. Tvorba online marketingovej kampane má niekoľko fáz:

⦁ analýza a definícia vhodnej stratégie,

⦁ výber nástrojov/kanálov na oslovenie cieľovej skupiny,

⦁ nastavenie reklamných účtov,

⦁ tvorba a aplikácia kampane.

Cena online marketingu sa bude teda odvíjať nielen od veľkosti kampane, ale aj od výberu jednotlivých nástrojov. Koľko teda stoja jednotlivé položky?

SEO optimalizácia

SEO optimalizácia pre vyhľadávače (v angličtine Search Engine Optimization) je nástroj, ktorý posunie váš web vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. Tým bude viac dostupný a viditeľný pre potenciálnych zákazníkov.

SEO optimalizácia zvyčajne zahŕňa:

⦁ SEO audit: od 100€

⦁ analýza kľúčových slov: od 75€

⦁ on-page SEO (optimalizácia metatagov, titulkov, nadpisov): od 120€

⦁ off-page SEO – linkbuilding, seo odkazy, nákup spätných odkazov: od 20€ / link

⦁ SEO konzulácie: od 30€/hod.

Tip: Pri SEO je veľmi dôležité vybrať si SEO agentúru, ktorá sa špecializuje na SEO. Veľa agentúr vám ponúkne SEO v rámci iných služieb, ale myslite na to, že je to nemej dôležitá súčasť online a vo väčšine prípadov, ak so SEO nezačnete pri budovaní webu, skôr či neskôr sa k nemu budete musieť vrátiť, aby Váš web Google videl.

PPC kampane

Cieľom PPC kampaní je umiestnenie vášho webu na prvé priečky vo výsledkoch vyhľadávania. Používateľom sa váš web zobrazí s označením „Reklama“. Pay-per-click, a teda platba za klik, spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí vo chvíli, keď na ňu používateľ klikne. V tomto prípade sa však platí nielen za reklamu (Google) ale aj za vytvorenie reklamy (agentúra/freelancer). Cena PPC kampaní zahŕňa:

⦁ Vytvorenie reklamnej kampane: od 120€

⦁ Správa reklamnej kampane: od 50€

⦁ Cena za preklik (Google Ads): od 0,10 – 0,30€

Sociálne siete

Komunikácia vašej firmy/značky na sociálnych sieťach je v mnohých prípadoch dôležitým aspektom účinnej stratégie. Pomáha budovať dôveru značky, komunikovať so zákazníkmi a tiež oslovovať a získavať nových zákazníkov.

⦁ Vytvorenie stránky/profilu: od 50€

⦁ Správa stránky/profilu: od 100€

Obsahový marketing

Obsahový marketing najčastejšie zahŕňa písanie blogov na vašom webe. Ide o účinnú stratégiu – na jednej strane ukazujete svojim existujúcim aj potenciálnym zákazníkom vašu odbornosť v danom segmente, čím sa v ich očiach stávate dôveryhodným a na druhej strane Google vyhodnocuje váš web ako relevantný a uprednostní ho vo vyhľadávaní. Články ba mali byť obsahovo aj štylisticky kvalitné. Písanie blogov a iných článkov by mal zastrešovať copywriter.

Obsahový marketing zahŕňa aj texty a popisy na e-shopy, PR články či SEO články. Každý článok by mal aj na vašom blogu obsahovať seo odkazy – smerujúce na váš web, ale aj na externé stránky. Copywriter si môže účtovať buď za normostranu (1800 znakov) alebo čas, ktorý strávil písaním.

⦁ Copywriting: od 20-25 € / normostrana / 1 hod.

Email marketing

Email marketing zahŕňa tvorbu a aplikáciu emailových kampaní a rozposielanie emailov zákazníkom na vašom e-mailovom zozname. Cieľom je informovať o nových produktoch, službách, zľavách či ponukách. Emailový marketing môže prispieť k vytvoreniu vzťahu a hodnoty medzi vašou značkou a zákazníkmi.

⦁ E-mail marketing: od 30 € / hod.

Plávať v online vodách nemusí byť zložité. Ak máte správnu stratégiu, dokážete efektívne premeniť vašu investíciu do konverzií. Avšak je dôležité vedieť, do čoho investujete a za čo a koľko platíte. Mnoho klientov sa na začiatku zľakne vysokých cien. Avšak peniaze, ktoré dáte do online marketingu nie sú stratou, ale investíciou so ziskovým potenciálom.

