Komodity by v portfóliu investora mali tvoriť len malú časť

Podiel komodít v portfóliu investora by mal tvoriť približne 5 percent. Podiel zlata by mal predstavovať dokonca podľa generálneho riaditeľa Across Private Investments Maroša Ďurika len okolo jedného percenta. Každá vyššia alokácia znamená podľa neho podstupovanie vyššieho rizika, než je neutrálna trhová alokácia. Veľkosť komoditného trhu je pomerne ťažké odhadnúť, no môže sa pohybovať okolo 20 bil. USD. Globálna trhová kapitalizácia dlhopisového a akciového trhu je na úrovni približne 280 bil. USD.

Darilo sa paládiu

Z investičného pohľadu sú komodity alternatívne investície, teda investície, ktoré nemajú dlhopisový alebo akciový charakter. Patria sem reality, hedžové fondy, fondy privátneho a rozvojového kapitálu, diamanty, investičné vína, rôzne luxusné investície v podobe zbierok a podobne. Vývoj jednotlivých zložiek komoditného sveta je rôzny. „V posledných troch rokoch dominovalo paládium, na opačnej strane spektra sa umiestnila ropa a zemný plyn,“ vysvetľuje Ďurik.

Hoci komodity výkonnosťou v ostatných rokoch veľmi nepresvedčili, ich miesto v portfóliu každého investora je jednoznačné. Podľa generálneho riaditeľa Acrossu zarobili investorom od roku 2002 do konca augusta tohto roka približne 2,5 % p.a. „Je to len približne štvrtina toho, čo zarobili akciové trhy, resp. polovica zárobku štátnych dlhopisov. Najvyššou pridanou hodnotou komodít je však ich nízka závislosť na pohybe cien dlhopisov a akcií, takže ich zaradenie do investičného portfólia dokáže zlepšiť jeho výnosovo-rizikové parametre,“ dodal Ďurik.