Koronakríza podľa asociácie zatiaľ neovplyvnila sektor finančného sprostredkovania

Koronakríza podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov neovplyvnila sektor finančného sprostredkovania. Na štvrtkovom stretnutí to na základe predbežných výsledkov za prvý polrok konštatoval predseda predstavenstva asociácie Martin Lancz. Dôvodom podľa neho je to, že sektor bol na konci vlaňajška pripravený a s dobrými výsledkami. Už vlani sa veľa investovalo do digitálnych technológií a viaceré spoločnosti flexibilne pristúpili na systém na diaľku.

Vlaňajšok bol úspešný

Pre finančné sprostredkovanie bol rok 2019 podľa Lancza najúspešnejším rokom. Výnosy z finančného sprostredkovania spoločností združených v asociácii presiahli vlani prvýkrát 200 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast približne o 5 %. Zvýšil sa aj počet klientov, a to o zhruba 6 % na 2,27 milióna.

V rámci jednotlivých produktov bol vlani cítiť podľa Lancza pokles životného poistenia, neživotné poistenie rástlo. Sprostredkované investície stúpli o 75 % na 482 mil. eur. Sprostredkované hypotéky medziročne viac-menej stagnovali, objem predstavoval približne 2 mld. eur, čo je podľa Lancza zhruba rovnaká úroveň ako v roku 2018.

Sektor je dobre dohliadaný

Sektor finančného sprostredkovania je podľa Lancza veľmi dobre dohliadaný a regulovaný a spotrebiteľ je podľa neho chránený v maximálnej možnej miere. Stav na trhu je podľa neho dobrý. Zároveň tvrdí, že finančné sprostredkovanie sa neustále skvalitňuje, o čom hovoria aj čísla, resp. nárast klientov a napríklad aj rast trhového podielu pri sprostredkovaní hypoték. „Máme informácie aj z Národnej banky Slovenska, že nijako zásadne sa nezvýšili sťažnosti spotrebiteľov,“ dodal Lancz.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. V súčasnosti združuje 25 členov. Predstavuje organizáciu zastupujúcu 62 % finančných agentov pôsobiacich v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva. Asociácia reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie.