Kraľovanský: Bitcoin je úplne rovnaký, aký bol na cene 70-tisíc dolárov (rozhovor)

Trh kryptomien je aktuálne v tzv. ,,bear markete“, ale aký je výhľad na rok 2023 a čo môžeme od kryptosektora očakávať? Rozprávali sme sa s Jakubom Kraľovanským, analytikom spoločnosti Trader 2.0, ktorý sa venuje kryptomenám najmä z hľadiska ich ceny a rovnako tak aj svetovým trhom.

V akom stave sa teraz nachádza trh s kryptomenami?

Aktuálne sme v hlbokých poklesoch v tzv. ,,bear markete“, to je keď trh ktorý klesá. Na začiatok však poviem, že v celý rok 2022 klesajú aj akcie, indexy a napríklad aj zlato a striebro. Na svetových trhoch je neistota. Kryptomeny sú teda dosť vyklesané.

Bitcoin je stále štvornásobne drahší ako v marci 2020.

V roku 2021 dosiahol Bitcoin svoje maximum, zhruba 70-tisíc dolárov. Aktuálne sa pohybuje na úrovní 17-tisíc dolárov. Čo sa zmenilo keď Bitcoin tak klesol?

Treba povedať, že Bitcoin takéto pohyby robí pravidelne. Keď sa na to pozrieme, tak samozrejme ten prepad je veľký. Avšak v marci 2020 napríklad Bitcoin stál 4-tisíc dolárov. Takže ak sa pozrieme na posledné dva roky, tak Bitcoin najskôr zo 4-tisíc dolárov vystrelil na 70-tisíc dolárov a následne sa prepadol na 16-tisíc dolárov. Stále je však štvornásobne drahší ako v marci 2020. Takéto striedanie cyklov je na Bitcoine bežné. Tá volatilita je naozaj vysoká, ale v prípade Bitcoinu to nie je nič neobvyklé. Fundamentálne sa nezmenilo vôbec nič.

Ako to momentálne vidíte so záujmom o kryptomeny? Je pravda, že záujem ľudí upadol, prípadne je dobrý nápad sa práve v tomto čase zaujímať o Bitcoin a kryptomeny.

Nielen na kryptomenách, ale v podstate úplne všade platí pravidlo, že keď cena rastie, tak záujem sa zvyšuje a ľudia pribúdajú. Naopak ak cena klesá, tak záujem opadá a ľudia dané aktívum moc riešiť nechcú – je ticho.

Rovnako to je aj v tomto prípade. V roku 2021 bol záujem obrovský a miestami to pre mňa bolo až neúnosné. Aktuálne čo vidím na Slovensku, tak záujem upadol aj o 80 percent. Je to hlavne dôsledkom doby a ľudia riešia iné starosti ako kryptomeny.