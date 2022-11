Kvalita verejnej diskusie o výdavkoch štátu by sa mala podľa RRZ zlepšiť, štátny rozpočet je historickým prežitkom

Argument používaný vo verejnej diskusii, že výdavky štátneho rozpočtu sa v porovnaní s rokom 2019 zdvojnásobili, je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nesprávny. Ako vo svojom blogu uviedol predseda rady Ján Tóth, od roku 2019 do konca 2023 totiž stúpa nominálny HDP len o odhadovaných 30 %, podobne stúpa aj priemerná mzda o 35 %, aj inflácia o 33 %. „Ak by zároveň trvalé zaťaženie štátu cez výdavky stúplo naozaj o takmer 100 %, mohlo by to znamenať zásadný rozvrat našich verejných financií,“ konštatuje Tóth.

Štátny rozpočet je historickým prežitkom

Štátny rozpočet je však podľa neho len jedna časť verejných financií a je navyše historickým prežitkom. Rada už roky odporúča, aby sa v parlamente schvaľoval rozpočet celej verejnej správy. Ten je zároveň „konsolidovaný“. To znamená, že výdavkový transfer, ktorý uskutoční štátny rozpočet inému subjektu verejnej správy, ktorý ho obratom použije na svoj výdavok, sa nezarátava dvakrát. Štátny rozpočet podľa Tótha nie je dobrým analytickým ukazovateľom rozpočtovej politiky vlády.

Okrem primeranosti samotnej veľkosti rozpočtu by sa malo podľa rady diskutovať aj o tom, čo vláda presne ponúka občanom na výdavkovej strane. Dnes sa oveľa viac ako v minulosti ponúka priestor na súboj realistických myšlienok a návrhov. Súčasná situácia je totiž oveľa bohatšia na dáta ohľadne opatrení, resp. politík, najmä zásluhou revízií výdavkov spracovaných Útvarom Hodnoty za peniaze.

Analyticky dôveryhodné „menu“

„Ich analýzy síce neponúkajú vyčerpávajúci zoznam všetkých možných opatrení, ale nájdeme tam stále dosť bohaté a hlavne analyticky dôveryhodné „menu“ výdavkových opatrení, kde si vedia nájsť inšpiráciu pravicoví ako aj ľavicoví politici,“ uvádza Tóth.

Napriek tomu aj tu verejná diskusia často nemá dostatočnú kvalitu. Mohla by pritom podľa Tótha priniesť viac reálnych návrhov na jej zlepšenie, ktoré verejné financie potrebujú. Návrhom chýba dôveryhodnosť, že sú realistické a boli komplexne zvážené.