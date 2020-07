Matovič očakáva dohodu EÚ o fonde obnovy do utorka

Ak by lídri Európskej únie neboli schopní dospieť k dohode o fonde obnovy európskych ekonomík po koronakríze, podľa slovenského premiéra Igora Matoviča by sa to negatívne prejavilo na finančných trhoch, stratila by sa dôvera a zmenšila spotreba ľudí a znížila by sa chuť investovať v rámci EÚ. „Takže si myslím, že sme všetci lídri odkázaní na dohodu,“ povedal Matovič v pondelok počas summitu v Bruseli na brífingu so slovenskými novinármi.

Situácia vraj bola bezvýchodisková

Aké zníženie objemu grantov vo fonde obnovy je pre Slovensko prijateľné, treba podľa premiéra ešte prepočítať. Podľa jeho slov to totiž závisí aj od toho, aké granty sa znížia. Uviedol však, že to bol on, kto v nedeľu ako prvý navrhol ako kompromis granty na úrovní 390 mld. eur, keď videl bezvýchodiskovú situáciu, v ktorej šetrné krajiny boli proti všetkým ostatným a jedni hovorili, že maximálny objem grantov je 350 mld. eur a druhí, že minimálna suma je 400 mld. eur. “Dnes sa o 390 miliardách eur ako o kompromise hovorí aj verejne a predpokladám, že aj vo finálnom návrhu dnes by malo byť 390 miliárd eur,” konštatoval Matovič.

Predseda slovenskej vlády predpokladá, že dohoda o fonde obnovy sa dosiahne na rokovaní, ktoré sa začína dnes a skončí sa pravdepodobne v ranných hodinách v utorok. “Po zdravotnej stránke sme koronu ako-tak zvládli, ale ťažká doba je ešte pred nami,” vyhlásil Matovič a dodal, že na jeseň sa môže zhoršiť aj zdravotná situácia, zvýšiť sa počet bankrotov firiem a stúpnuť nezamestnanosť a Európska únia musí na túto situáciu dať spoločnú odpoveď.

Lídri smerujú ku kompromisu

Pôvodný návrh Európskej komisie rátal s grantmi z fondu obnovy v sume 500 mld. eur, ale už v sobotu šéf Európskej rady v rámci ústupkov šetrným štátom (Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Dánsko a Fínsko) navrhol, aby sa objem grantov zredukoval na 450 mld. eur. Holandský premiér Mark Rutte, líder takzvaných šetrných štátov, ktoré chcú znížiť objem grantov, síce nešiel tak ďaleko, aby súhlasil s grantmi v sume 390 mld. eur, ale po nočných rokovaniach z nedele na pondelok podľa portálu politico.eu. povedal, že „teraz máme veľmi dobrý text, na základe ktorého sa pomaly tvorí konsenzus“.