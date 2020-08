Maximálna pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri verejných financiách by sa mala zvýšiť až na pol milióna eur

Pokuty za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi budú v budúcnosti zrejme niekoľkonásobne vyššie, ako v súčasnosti. Ministerstvo financií totiž v návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy navrhuje od budúceho roka zvýšiť hornú hranicu pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri narábaní s verejnými financiami z doterajších 40-tisíc eur až na 500-tisíc eur. Týka sa to pritom právnických aj fyzických osôb, ktoré dostávajú dotácie z verejných rozpočtov.

„Súčasná maximálna výška pokuty, ktorá nemôže presiahnuť 40-tisíc eur, je neprimerane nízka v porovnaní so závažnosťou, následkom, rozsahom a dobou trvania porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona, čím nie je zabezpečený preventívno-represívny účel pokuty,“ uvádza rezort financií. Návrh novely zákona už pritom predložil do pripomienkového konania, ktoré bude trvať do 11. septembra. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára budúceho roka.

Novela prináša aj ďalšie zmeny

Okrem úpravy maximálnej hranice pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri narábaní s verejnými zdrojmi však návrh novely obsahuje aj už avizované zmeny v rozpočtovaní daňových a odvodových príjmov, ktoré nie sú súčasťou oficiálnych vládnych prognóz. To už by sa malo stať minulosťou. Návrh novely totiž vylučuje možnosť, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy zohľadnenej v návrhu rozpočtu.

Práve tento postup bol pritom zo strany súčasnej vládnej garnitúry často kritizovaný pri pôsobení predchádzajúcich vlád. Tie totiž do rozpočtu schvaľovali stámiliónové rezervy na prípadný lepší vývoj v daniach a odvodoch oproti posledným oficiálnym prognózam, čo im následne umožňovalo v samotnom rozpočtovom roku používať tieto nadpríjmy na financovanie rôznych opatrení. Rovnako sa preto v novele upravuje aj samotné narábanie s rozpočtovými rezervami. Zmeniť sa majú pravidlá ich tvorby a použitia a taktiež hospodárenia s nimi. Návrh novely sa dotkne aj podmienok poskytovania návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív.