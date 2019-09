mBank je na predaj, jej väčšinový majiteľ plánuje zmenu stratégie

Nemecká Commerzbank plánuje rozsiahlu zmenu stratégie, ktorej súčasťou je predaj väčšinového podielu v poľskej banke mBank. Tento krok by sa podľa portálu eTrend.sk priamo dotkol aj slovenských klientov, keďže mBank na Slovensku pôsobí ako pobočka zahraničnej banky. „mBank urobí všetko pre to, aby celý proces zmeny akcionárskej štruktúry nemal vplyv na súčasný chod banky. Sme pripravení ďalej poskytovať našim klientom služby na úrovni, na ktorú sú zvyknutí,“ uviedla mBank v stanovisku k ohlásenému predaju. Informáciu o predaji mBank priniesol nemecký denník Handelsblatt.

S akciami mBank sa obchoduje na varšavskej burze. Súčasná hodnota banky sa pohybuje na úrovni 3,1 miliardy eur. Commerzbank by tak mohla za svoj 69,3-percentný podiel zinkasovať približne 2,15 miliardy eur. Tie môže použiť na ďalšie investície. Banka by sa chcela posilniť predovšetkým v online bankovníctve, ktoré vykazuje najvyšší rast.

Problémové úvery

Predaj poľskej mBank by mohli skomplikovať poskytnuté úvery z minulosti. Poľské banky totiž dávali pred príchodom krízy vo veľkom úvery vo švajčiarskych frankoch. Dlžníci získali nielen výrazne nižšie úroky, ale vďaka posilňovaniu poľského zlotého ľuďom postupne v prepočte na zloté klesali aj splátky.

V roku 2008 však prišlo k prudkému prepadu poľskej meny, v dôsledku čoho sa ľuďom zvýšili nielen náklady na splácanie dlhu, ale dlžná suma často prekročila hodnotu samotnej nehnuteľnosti. Poľské banky tento problém doteraz tlačia pred sebou.

Poplatková politika

mBank začala na Slovensku fungovať v novembri 2007. V súčasnosti jej služby využíva približne 286 tisíc klientov. Banka sa od začiatku prezentovala ako bezpoplatková. Napriek tomu, že mBank počas 12 rokov na slovenskom trhu viackrát zmenila cenník, stále podľa portálu eTrend.sk ponúka bezplatný účet. V porovnaní s rokom 2007 výraznejšie upravila poplatky za kartu a za výbery z bankomatov.

Rovnakú poplatkovú stratégiu mBank razí aj v iných krajinách, kde pôsobí. Vďaka tomu získala predovšetkým klientov citlivých na cenu bankových služieb. V prípade, že by sa nový majiteľ rozhodol zmeniť cenovú politiku, pravdepodobne by si veľkú časť zákazníkov rozhneval a hrozilo by, že začnú hľadať bezpoplatkovú alternatívu inde. Nový majiteľ mBank však nebude mať dôvod odkloniť sa od súčasnej cenotvorby. mBank prináša slušné zisky. Vlani jej tržby dosiahli 1,1 miliardy eur a čistý zisk 346 miliónov eur.

Predaj mBank musí ešte odsúhlasiť dozorná rada Commerzbank. Konečné rozhodnutie by malo padnúť 26. septembra.