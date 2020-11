Minimálne dôchodky sa od januára zmenia. Aká bude ich výška v budúcom roku?

Parlament schválil dlhodobé „zmrazenie“ minimálnych penzií na úrovni tohto roka. Podľa ministerstva práce by sa minimálne dôchodky mohli opäť zvyšovať najskôr o 10 rokov.

Keby sa totiž minimálne dôchodky od začiatku tohto roka nenaviazali na priemerné hrubé zárobky na Slovensku, ale naďalej by sa zvyšovali podľa rastu životného minima, aktuálnu úroveň by dosiahli po roku 2030.

Od začiatku tohto roka sú pritom minimálne dôchodky výrazne vyššie a dostupnejšie väčšiemu počtu penzistov, čo však nie je finančne udržateľný stav a popiera sa tým zásluhovosť. Túto zmenu presadil koncom minulého roka bývalý predseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko.

Počet poberateľov minimálneho dôchodku sa po tomto zásahu takmer 3,5-násobne zvýšil. Kým do konca minulého roka malo na minimálny dôchodok nárok 51-tisíc penzistov, od začiatku tohto roka ho má 176-tisíc dôchodcov.

Minimálne penzie od januára prudko stúpli

Do konca minulého roka bola základná suma minimálneho dôchodku naviazaná výlučne na životné minimum. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahoval 136 % zo sumy životného minima. Pre minulý rok to predstavovalo 278,90 eura.

Suma minimálnej penzie sa zvyšovala za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o dva percentuálne body a od 40 rokov o tri percentuálne body zo sumy životného minima. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia bola minimálna penzia vlani 352,80 eura, čo bolo 172 % zo sumy životného minima (teda 1,72-násobok).

Od začiatku tohto roka však platí hybridný systém zvyšovania minimálnych dôchodkov. Základná suma – pri získaní 30 rokov dôchodkového poistenia – je naviazaná na priemernú hrubú mzdu na Slovensku. Ak penzista bol dôchodkovo poistený viac ako 30 rokov, základná suma minimálneho dôchodku sa mu za každý ďalší rok dôchodkového poistenia zvyšuje o isté percento životného minima.

Základná výška minimálneho dôchodku aktuálne dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku ide o tretinu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2018, čo predstavuje 334,30 eura. Oproti koncu minulého roka sa tak základná suma minimálneho dôchodku zvýšila o 55,40 eura.

Zmenu podporuje aj opozičný poslanec Tomáš, vlani za návrh SNS hlasoval

Odpojenie minimálnych dôchodkov od priemernej mzdy na Slovensku v parlamente podporil aj nezaradený poslanec Erik Tomáš, bývalý predstaviteľ Smeru-SD, aktuálne reprezentujúci stranu Hlas-SD. V októbri minulého roka pritom za návrh SNS hlasoval celý poslanecký klub strany Smer-SD, vrátane Tomáša.

„Nastavenie valorizácie minimálneho dôchodku začiatkom tohto roku bolo šité horúcou ihlou a podľa toho aj tak vyzerá. Návrh, ktorý vtedy pochádzal z dielne SNS, nastolil príliš vysoké tempo zvyšovania minimálnych dôchodkov na úkor iných dôchodkov,“ povedal Tomáš.

Ak by sa podľa neho súčasný systém zachoval, potierala by sa ním akákoľvek zásluhovosť pri poberaní dôchodkov.

Základný minimálny dôchodok mal byť cez 360 eur

Ak by parlament minimálne dôchodky „nezmrazil“, od začiatku budúceho roka by základná suma minimálnej penzie stúpla na 360,40 eura. V porovnaní s týmto rokom by sa tak zvýšila o 26,10 eura, resp. o 7,8 %.

Tvorila by totiž tretinu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. Keďže priemerná mzda na Slovensku sa vlani medziročne zvýšila o 7,8 %, základná výška minimálnej penzie by vzrástla o rovnaké percento.

Počet rokov dôchodkového poistenia Minimálny dôchodok v roku 2019 v eurách Minimálny dôchodok v roku 2020 v eurách Minimálny dôchodok v roku 2021 v eurách 30 278,90 334,30 334,30 31 283,00 338,50 338,50 32 287,10 342,70 342,70 33 291,20 347,00 347,00 34 295,40 351,20 351,20 35 299,50 355,40 355,40 36 303,60 359,60 359,60 37 307,70 363,80 363,80 38 311,80 368,00 368,00 39 315,90 372,20 372,20 40 322,00 378,50 378,50 41 328,20 384,80 384,80 42 334,30 391,10 391,10 43 340,50 397,40 397,40 44 346,60 403,70 403,70 45 352,80 410,00 410,00 46 358,90 416,30 416,30 47 365,10 422,60 422,60 48 371,20 428,90 428,90 49 377,40 435,20 435,20

Opätovné sprísnenie podmienok nároku

Sociálna poisťovňa od začiatku tohto roka priznáva minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia.

Po 1. januári 1993 to boli len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Napríklad v minulom roku by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 263,20 eura mesačne. Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia tak znamená, že nebude potrebné za minulý rok zarobiť v hrubom aspoň 263,20 eura mesačne.

Od 1. januára budúceho roka sa však podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok obnoví. Opäť sa teda žiadateľovi o dôchodok z hľadiska nároku na minimálnu penziu budú brať do úvahy len tie roky, v ktorých jeho ročný príjem dosiahol aspoň 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku.

Príklad

Muž v roku 2019 pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej bol dôchodkovo poistený a jeho hrubý mesačný zárobok predstavoval 250 eur mesačne. Keďže priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku bola vlani 1 092 eur, jeho hrubý príjem dosiahol 22,9 percenta z priemernej mzdy.

Tento odpracovaný rok dôchodkového poistenia preto Sociálna poisťovňa neuzná ako tzv. kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia. Mužovi tak poisťovňa vypočíta jeho riadny starobný dôchodok napríklad z 41 rokov dôchodkového poistenia, ale nárok na minimálny dôchodok bude mať len za 40 rokov poistenia. Jeho minimálna penzia by tak tvorila 378,50 eura.

Keby muž pracoval v minulom roku na dohodu s hrubým mesačným zárobkom 300 eur, jeho hrubý príjem by zodpovedal 27,5-percentám priemernej mzdy na Slovensku. V tomto prípade by už išlo o tzv. kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia, a preto by sa mu zohľadnil pri výške jeho minimálneho dôchodku.

Mužovi by tak Sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok započítala všetkých 41 rokov dôchodkového poistenia. Jeho minimálna penzia by tak predstavovala 384,80 eura.

Ako to bude so zvyšovaním dôchodkov

Sociálna poisťovňa všetky dôchodky každoročne valorizuje. Od začiatku budúceho roka sa tak zvýšia všetky penzie, s výnimkou minimálnych dôchodkov. Neznamená to však automaticky, že žiadnemu poberateľovi minimálnej penzie sa jeho dôchodok nezvýši.

V hraničných prípadoch, v ktorých je vypočítaný starobný dôchodok len o niečo nižší ako minimálna penzia, sa súčasnému poberateľovi minimálneho dôchodku môže jeho dôchodkový príjem zvýšiť. Dôvodom však bude, že sa mu valorizuje jeho riadny starobný dôchodok.

Príklad

Žena počas života nadobudla 40 rokov dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa jej v tomto roku vypočítala jej riadny starobný dôchodok 375,20 eura. Získala pritom 40 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, a preto má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura. Poisťovňa jej preto vypláca minimálny dôchodok 378,50 eura.

Od 1. januára 2021 sa jej riadna starobná penzia zvýši o 2,6 percenta. Pôjde teda o nárast z 375,20 eura (pôvodný starobný dôchodok) na 385 eur. Suma riadnej starobnej penzie u tejto ženy prekročí výšku jej minimálneho dôchodku.

Od 1. januára budúceho roka tak bude Sociálna poisťovňa žene vyplácať riadny starobný dôchodok 385 eur. Prestane tak byť poberateľkou minimálnej penzie, pričom vyplácaný dôchodok sa jej zvýši o 6,50 eura. Namiesto minimálneho dôchodku 378,50 eura bude od 1. januára budúceho roka dostávať riadny starobný dôchodok 385 eur.