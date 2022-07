Na trhu s kryptomenami nastalo "veľké upratovanie", podľa odborníka však veľké čistky ešte len prídu

Kryptomenám sa v súčasnosti veľmi nedarí. „Prudký pokles trhovej kapitalizácie kryptomien z vrcholu dosiahnutého v novembri 2021 definitívne otriasol kryptokomunitou a veľké upratovanie v tomto odvetví sa možno práve začalo,“ skonštatoval kvantitatívny analytik Saxo Bank Anders Nysteen.

Optimisti vs. Pesimisti

Čaká sa na reguláciu, ako aj na zmeny vo všeobecnom makroekonomickom sentimente. Taktiež je tu aj výskum digitálnych mien centrálnych bánk ako potenciálneho konkurenta.

Pesimisti preto vidia rok 2022 podľa analytika ako začiatok krypto zimy, kde nižšie ceny kryptomien a znížená angažovanosť v krypto aplikáciách budú klesať ruka v ruke v negatívnom začarovanom kruhu.

Optimisti na druhej strane dúfajú v pozitívnu špirálu. Ak sa investičný apetít do kryptomien zvýši, následne to zvýši ich ceny a chuť zapojiť sa do krypto technológií.

„Aktuálny medvedí trh vnímajú ako príležitosť pripraviť sa na ďalší býčí beh a ako zdravé vyčistenie krypto priestoru, ktoré môže vrátiť časť stability a spoľahlivosti, o ktoré kryptotrh prišiel v prvej polovici roku 2022,“ hovorí Anders Nysteen.

Nestabilný uchovávateľ hodnoty

Bitcoin bol pôvodne vytvorený ako prvá decentralizovaná kryptomena na prevod peňazí cez internet bez centrálnej kontroly. Rovnako ako fyzické zlato, tak aj ponuka bitcoinov je obmedzená a preto bol podľa analytika obľúbený v krajinách s vysokou infláciou.

Z technického hľadiska bola korelácia medzi bitcoinom a fyzickým zlatom najvýznamnejšia v roku 2020 a začiatkom roku 2021. Udalosti v roku 2022 však všetko zmenili a korelácia medzi nimi je teraz veľmi nízka, konštatuje Nysteen.

Obavy z používania kryptomien ako uchovávateľa hodnoty ešte stúpli v máji, keď sa ukázalo, že stablecoin nie je stabilný.

Podmienky pre nespoľahlivé obchodné modely sú čoraz ťažšie, pomaly miznú špekulanti a falošní donori projektov, ktorí už nedokážu získať rýchle financovanie.

„Na veľkú čistku však stále čakáme a nastane pravdepodobne vtedy, keď USA a EÚ oznámia regulačný rámec týkajúci sa digitálnych aktív. Práve ten bude mať výrazný vplyv na úlohu, ktorú budú hrať kryptomeny v budúcnosti. Okrem toho pád stablecoinu TerraUSD a rastúce obavy týkajúce sa decentralizovaných finančných služieb môžu spôsobiť, že nariadenie bude prísnejšie, ako sa pôvodne očakávalo,“ dodáva Anders Nysteen.