Navýšenie bankového odvodu, ako aj jeho pokračovanie považuje Kažimír za rizikové

Rozhodnutie vlády zvýšiť v budúcom roku bankový odvod, ako aj jeho pokračovanie v nasledujúcich rokoch považuje guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír za zvýšené riziko z pohľadu finančnej stability. „Snažil som sa ministra financií a aj celý kabinet presvedčiť o tom, aby odvod nebol bez konca. Nepodarilo sa mi to,“ povedal po rokovaní vlády Kažimír.

Bankový sektor na Slovensku podľa Kažimíra dlhodobo produkuje zisk. Avšak v prostredí nízkych úrokových sadzieb je ohrozený, pričom aj návratnosť rentability kapitálu v posledných rokoch poklesla. „Obávame sa, že skoro 30 % čistého zisku bude odčerpaných formou tohto odvodu,“ povedal Kažimír. Sú tu podľa neho isté indície, ktoré hovoria, že by mohla byť stabilita finančného sektora ohrozená z hľadiska nízkej ziskovosti.

O ďalšom smerovaní rozhodne nová vláda

Stabilita finančného sektora je podľa Kažimíra dôležitá. „Sme krajina, ktorá má mnoho problémov v mnohých oblastiach, ale v oblasti bankového priemyslu sa Slovensko mohlo pýšiť stabilitou a pevným zdravím,“ uviedol Kažimír. Avšak aktuálne schválené zmeny týkajúce sa bankového odvodu sú podľa neho krokom pre opačný smer. Dôležité podľa neho je aj to, aby si aj vládna väčšina, ktorá vzíde z nadchádzajúcich volieb, určila vlastný výdavkovo príjmový mix pre dosahovanie fiškálnych cieľov. Podľa Kažimíra malo byť aktuálne rozhodnutie vlády mandátom budúcej vlády.

Dôvodom upravenia bankového odvodu bolo podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica zvyšovanie poplatkov bánk. Avšak viacerí odborníci sa vyjadrili, že práve zvýšenie bankového odvodu spôsobí ďalšie zvyšovanie poplatkov bánk. Ako povedal Kažimír, sedemdesiat percent príjmov bankového sektora predstavuje tzv. úrokový diferenciál a 25 % bankové poplatky. Vláda podľa Kažimíra už aj v minulosti urobila veľa, čo sa týka účtov bez poplatkov, zaviedla základný bankový produkt bez poplatku. „Klienti sa vždy môžu rozhodnúť, ktorú banku uprednostnia, môžu šetriť svoje peniaze tým, že uprednostnia banku, ktorá nemá žiadne poplatky alebo ich má nižšie,“ dodal Kažimír.

Odvod sa zdvojnásobí

Banky na Slovensku by mali v budúcom roku platiť vyšší bankový odvod. Kým v súčasnosti ide o 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa sadzba zdvojnásobí na 0,4 percenta. Štát bude pritom tento odvod od bánk inkasovať aj po roku 2020, hoci od roku 2021 sa mal osobitný bankový odvod zrušiť. Od roku 2021 však návrh počíta so znížením sadzby opäť na 0,2 %. Vyplýva to z návrhu novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament by tak mal návrh novely zákona schváliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.