NBS podporuje vládny plán obmedziť používanie jedno- a dvojcentových mincí

Národná banka Slovenska (NBS) sa pripája k iniciatíve, ktorá môže smerovať k eliminácii používania najmenších eurocentových mincí na Slovensku.

Banková rada centrálnej banky v utorok schválila dokument, ktorý sa venuje práve tejto téme, a jej guvernér Peter Kažimír tvrdí, že NBS v prípade, ak sa táto téma dostane na stôl vlády a parlamentu, zrušenie používania jedno- a dvojcentoviek plne podporí.

Hlavné dôvody sú podľa neho vysoké náklady a negatívny vplyv na ekológiu.

Banka vychádza aj z prieskumu

Centrálna banka tak reaguje na programové vyhlásenie vlády, v ktorom kabinet avizuje záujem obmedziť používanie jedno- a dvojcentových euromincí.

„Zavedieme možnosť zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby významne obmedzila obeh jedno a dvojcentových mincí s cieľom znížiť náklady firiem a komerčných bánk. Použije pritom podobné princípy ako pri zrušení 10- a 20-halierových mincí v minulosti,“ uvádza sa vo vládnom programe.

NBS pritom vo súhlasnom svojom postoji vychádza aj z dát z európskeho barometra, podľa ktorých Slováci patria medzi národy, ktorých používanie najmenších euromincí najviac obťažuje.

„Hlásime sa k tomu, že táto záležitosť je veľmi podobná k zrušeniu desať a dvadsaťhalierových mincí. Aj s odvolaním na to, že táto téma bola veľmi kontroverzná, ale nakoniec sa zistilo, že sa nič závažné neudialo, najmä v oblasti cien,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii Kažimír.

Tvoria podstatnú časť euromincí

Riešením by pritom podľa NBS bolo, aby sa zákonom stanovilo zaokrúhľovanie cien tak, aby končili nulou alebo piatimi centami. Jedno- a dvocentovky totiž Slovensko nemôže zrušiť ako zákonné platidlo, ale môže takto obmedziť ich používanie.

„Takéto rozhodnutie by sme so všetkých síl podporovali aj my. Pre nás emisia týchto mincí predpokladá isté náklady. Jednak by sme teda znížili náklady a jednak by sme znížili aj ekologickú záťaž,“ dodal Kažimír s tým, že podstatná časť týchto mincí nekončí späť v centrálnej banke, najmä pre vysoké manipulačné náklady pre podnikateľov. Pripomína pritom, že k zaokrúhľovaniu cien sa už v eurozóne prihlásilo päť krajín.

Práve jedno- a dvojcentovky pritom tvoria podstatnú časť euromincí v obehu. Celkovo je podľa Kažimíra v súčasnosti na Slovensku v obehu 870 miliónov euromincí, z čoho vyše 60 % tvoria práve jedno- a dvojcentovky. Ich nominálna hodnota však na všetkých eurominciach v obehu predstavuje iba 3 až 4 %.