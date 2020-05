Nedele sú síce najslabšie nákupné dni, no podľa analytičky majú veľký ekonomický význam

Hoci prieskumy naznačujú, že viacerí by boli za zatvorenie prevádzok v nedeľu, pre ekonomiku krajiny to môže mať následky. „Mnohým Slovákom to príde ako dobrý nápad, nakoľko nedeľu by sme potom zrejme strávili niekde v prírode a nie v nákupnom centre. A čas s rodinou by si mohli vychutnať aj tí predavači, ktorí ju inak musia stráviť v práci. V období krízy a recesie, ktorým práve prechádzame, však zatvorenie obchodov v nedeľu nemusí byť až taký dobrý nápad, ako sa na prvý pohľad zdá,“ upozorňuje analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Analytička nepredpokladá, že by len preto ľudia začali nakupovať menej. Spotrebitelia časom svoju spotrebu prispôsobia novovzniknutej situácii a nákupy presunú na iné dni. Predovšetkým čo sa týka potravín a tovarov každodennej spotreby. „Prepad maloobchodných tržieb však v dôsledku voľnej nedele neočakávame, keďže z ekonomického hľadiska platí, že naša kúpyschopnosť závisí od toho, koľko zarábame, a nie od toho, koľko dní v týždni môžeme nakupovať,“ hovorí Glasová.

Vplyv na trh práce

Zatvorenie obchodov v nedeľu by však mohlo podľa Glasovej mať horší dopad na náš trh práce, zamestnanosť a mzdy ľudí pracujúcich v sektore obchodu. Pretože zatvorenie obchodov v nedeľu by celkom určite znížilo potrebu pracovnej sily v tomto sektore.

„Keď budú predajne zatvorené, nebudú tam potrební predavači, pokladníci, skladníci ani SBS-kári. Preto očakávame, že povinné zatvorenie obchodov počas nedele bude viesť k nárastu nezamestnanosti v sektore obchodu. A to isto nie je v tomto období žiaduce, nakoľko nezamestnanosť bude narastať tak či tak pod vplyvom aktuálnej koronakrízy a recesie, ktorou práve prechádzame,“ upozorňuje na negatívny dopad voľných nedieľ Jana Glasová.

Analytička zároveň dodala, že dopad pocítia zamestnanci zatvorených predajní na svojich mzdách. V nedeľu totiž prináleží pracujúcim príplatok za prácu, vďaka čomu je ich mzda vyššia aj o niekoľko desiatok eur mesačne. Mnohí zamestnanci v obchode teda radi berú nedeľné zmeny, aby si prilepšili k výplate a voľný deň si dajú radšej uprostred týždňa. Takže ani mnohých pracovníkov v obchode nemusí podľa Glasovej tešiť, keď nebudú môcť v nedeľu pracovať.

Na nedele pripadá menší objem platieb

Analýzy platieb kartou klientov Poštovej banky dlhodobo potvrdzujú, že obchodníci majú najnižšie tržby cez víkend. „Najsilnejšími nákupnými dňami sú štvrtok a piatok,“ uvádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Piatky a štvrtky sú najsilnejšie aj v ČSOB. Celkový objem transakcií vykonaných v nedeľu je v porovnaní s celotýždňovým sedemdňovým priemerom v ČSOB na 58-percentnej úrovni.