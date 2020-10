O rozpočte na budúci rok bude vláda rokovať zrejme o týždeň

Ministerstvo financií SR pracuje na návrhu rozpočtu a s prípravou je vo finálnej fáze. Rezort financií predpokladá, že materiál bude súčasťou rokovania vlády 14. októbra. O presnom termíne však bude ešte informovať. Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky musí rezort financií predložiť parlamentu do 15. októbra.

Deficit podľa analytikov zrejme zníži z tohtoročných odhadovaných okolo 8 % hrubého domáceho produktu (HDP) pod 5 % v budúcom roku s postupným poklesom v ďalších rokoch. Zadlženie však aj v budúcom roku ostane nad maastrichtskou hranicou 60 % HDP. Vláda aj preto pripravuje zmenu ústavného zákona o dlhovej brzde.

Vplyv pandémie

Celkovo pri výpadku na strane príjmov a pri zvýšených výdavkoch, ako sú sociálne opatrenia, či pandemické pomocné programy, sa dá podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej očakávať viditeľne vyšší deficit verejných financií v tomto roku.

„Náš odhad je na úrovni 8,5 % HDP. Táto zmena je však dočasná a práve v nepriaznivej situácii sa má použiť fiškálna politika na stabilizáciu ekonomiky, preto nie je problém zo strany domácich pravidiel ani pravidiel EÚ,“ povedala Muchová.

No pri návrate do lepších ekonomických časov sa bude musieť podľa nej obnoviť konsolidácia verejných financií smerom k ich strednodobým cieľom. „Budúci rok očakávame deficit verejných financií blízko 4,3 % HDP s postupnými poklesmi v nasledujúcich rokoch,“ dodala Muchová.

Dôležitá bude udržateľnosť

Ešte dôležitejšie ako samotná výška deficitu na budúci rok však zrejme podľa analytika VÚB banky Michala Lehutu budú opatrenia zlepšujúce dlhodobú udržateľnosť verejných financií, napríklad dôchodková reforma. V takom prípade je totiž podľa neho predpoklad, že súčasné vysoké verejné zadlženie v budúcnosti nebude ďalej rásť tak rýchlo, ako to vychádza aktuálne. Významnou pomocou môže byť tiež prijatie výdavkových stropov, ktoré takisto podľa analytika pomôžu dôveryhodnosti plánovaného znižovania schodku.

Lehuta nepočíta v nasledujúcich rokoch s vyrovnaným rozpočtom, to by bolo podľa neho veľmi ambiciózne. Cieľom rezortu financií je do roku 2024 len zreteľne smerovať k dosiahnutiu štrukturálne vyrovnaného hospodárenia. „Teda vyrovnaný rozpočet dosiahneme zrejme až v druhej polovici tejto dekády,“ dodal Lehuta.