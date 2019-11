Obchodníci lákajú Slovákov na predvianočné výpredaje, nezadlžujte sa bezhlavo

Vianočná sezóna je v plnom prúde a posledné mesiace sa každoročne nesú v znamení zvýšených výdavkov. Aj výpredaje spojené so známymi celosvetovými akciami ako Black Friday či Cyber Monday sú stále mimoriadne populárne. Spotrebné úvery pre viacerých predstavujú ideálny spôsob, ako čo najrýchlejšie splniť sen. V novembri a decembri je objem poskytnutých spotrebných úverov podľa údajov Národnej banky Slovenska približne o desiatky percent vyšší ako po iné mesiace v roku. Podľa odborníkov by mali byť Slováci opatrní, aby sa bezhlavo nezadlžili alebo aby nenaleteli podvodníkovi.

„Ľudia pre spokojnosť a šťastie v rodinách hľadajú pred Vianocami všetky dostupné možnosti financovania darčekov,“ konštatuje špecialistka na osobné financie Ivana Ruttkayová zo spoločnosti Deluvis. Úrokové sadzby spotrebných úverov za ostatné roky klesli, vďaka čomu sa stali oveľa populárnejšími. Navyše, práve v tomto období sú potenciálni klienti bankových a nebankových inštitúcií atakovaní ponukami z každej strany. „V predvianočnom období sú mnohí z nás pod veľkým stresom. Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie si príjemných a štedrých sviatkov vedia poskytovatelia úverov využiť vo svoj prospech,“ varuje Ruttkayová.

Platby kartou stúpli

V minulom roku klienti VÚB banky minuli počas akcie Black Friday o 16 % viac prostriedkov ako je priemer. „Aj naše štatistiky o platbách kartou potvrdzujú, že v predvianočnom období pravidelne stúpa počet a objem platieb kartou, a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výnimkou nie sú ani e-shopy,“ povedala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Spoločnosť DPD odhaduje, že v predvianočných týždňoch stúpne počet prepravených balíkov o 60 % oproti zvyšku roka. „Ak chce mať zákazník istotu, že balík dorazí načas, posledné darčeky by mal objednať tak, aby boli na prepravu DPD odovzdané do 17. decembra,“ radí generálny riaditeľ spoločnosti DPD Peter Pavuk. Pri objednávkach zo zahraničných internetových obchodov však môže byť čas dodania podľa Pavuka dlhší.

Podľa vyjadrení VÚB v predvianočnom období stúpa aj počet ľudí, ktorí sa k tovaru nedostanú, naletia falošným reklamám alebo odovzdajú pri nákupe na pochybnej internetovej stránke viac osobných údajov než je treba. VÚB banka preto hovorí, že je lepšie nakupovať v overenom e-shope ako vyskúšať neznámy, no lacnejší e-shop. Pri platbách online si treba vždy skontrolovať, že platba prebieha cez oficiálnu platobnú bránu.

Pozor na podvodníkov

Podvodníci nezriedka používajú aj tzv. phishing, kde sa snažia od ľudí vylákať citlivé údaje. „Nikdy preto nereagujte na emaily, ktoré vyzývajú k zmene, alebo k prezradeniu prístupových kódov a hesiel, prípadne aj údajov z platobnej karty. Prevádzkovateľ kariet nikdy tieto praktiky nepoužíva. Zmeny je možné robiť iba v aplikáciách prevádzkovateľov alebo v bankomate, nikdy sa neposielajú mailom,“ konštatuje ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Mnohí Slováci si ukladajú, týka sa to hlavne zahraničných e-shopov, údaje z kariet do užívateľských profilov konkrétneho obchodu. „To nikdy nerobte, ak platíte kartou v zahraničnom obchode, vždy dáta zadávajte znova. Údaje totiž nemusí zneužiť obchod, ale jeho stránky môžu byť napadnuté inou osobou,“ dopĺňa Zborovský. Pozor si treba dať aj na podozrivé ponuky, ako je napríklad výhra luxusného tovaru za pár eur. Spravidla ide o podvod, kedy z vás chcú vytiahnuť údaje z karty.

Ideálnym nástrojom platby online je podľa VÚB banky kreditná karta. Pri platbe kreditnou kartou sa nepoužívajú vlastné prostriedky, ale prostriedky banky. Takže ak nastanú problémy, s riešením vie banka pomôcť. „Ak tovar, ktorý bol zaplatený kreditnou kartou nebol doručený alebo prišiel poškodený, je to nefunkčný kus či falzifikát, reklamáciu banka vyrieši za klienta,“ uviedla VÚB banka.

Kreditka aj prečerpanie majú pravidlá

Využitie kreditnej karty môže pomôcť, ak klient ešte len čaká na výplatu a dodrží bezúročné obdobie. „Peniaze banky použite iba v prípade, ak ste si vedomý, že peniaze budete vedieť v dohľadom čase vrátiť,“ hovorí úverová analytička Fincentra Zuzana Šimonová. Bezúročne si môžete požičať peniaze od 40 až 55 dní, v závislosti od finančného domu, ktorý kartu poskytol. V prípade, že klient nestihne vrátiť požičanú sumu v čase bezúročného obdobia, musí zaplatiť úrok, ktorý sa v bankách pohybuje v rozmedzí od 16,9 až 21 % ročne.

Dočasný nedostatok finančných prostriedkov môže klient vyriešiť aj tým, že požiada banku o povolené prečerpanie. To znamená, že na bežnom účte môže ísť do mínusu. Je potrebné ale myslieť na to, že za požičané peniaze klient zaplatí úrok od 17 %. Ak klient uskutoční v krátkej dobe viacero väčších platieb, ktoré presiahnu aj limit povoleného prečerpania, dostane sa do nepovoleného prečerpania. A to už banka dá pocítiť. „Za každé požičané euro zaplatíte ešte vyšší úrok a banka bude žiadať vyrovnať celú dlžnú sumu naraz. Navyše vám už povolené prečerpanie neschváli,“ uzatvára Zuzana Šimonová z Fincentra.