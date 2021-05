Objem problémových úverov môže v EÚ stúpnuť, spôsobí to ukončenie moratórií na uhrádzanie splátok

Objem problémových úverov v Európskej únii podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Moody’s pravdepodobne vzrastie, keď sa skončia moratóriá na uhrádzanie splátok.

Z moratórií profitovali úvery

Takéto moratóriá uplatnili mnohé členské štáty únie, aby umožnili dlžníkom zredukovať odlev ich hotovosti v období vysokej neistoty spôsobenej pandémiou koronavírusu. Z moratórií vlani profitovali úvery v celkovom objeme takmer 900 miliárd eur, uviedla agentúra v správe, ktorú zverejnila v utorok.

Do konca roku 2020 objem úverov, na ktoré sa dočasné odloženie splátok vzťahovalo, klesol podľa údajov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na 318 miliárd eur z úrovne 587 miliárd eur v septembri 2020. Doteraz bolo podľa Moody’s splácanie úverov, u ktorých sa skončil odklad splátok, dobrý. Iba 3,9 percenta z nich bolo klasifikovaných ako problémové úvery.

Využili ich najmä v južnej a strednej Európe

Avšak kým z úverov, u ktorých bolo splácanie odložené do septembra, sa ako problémové ukázalo 2,6 percenta z nich, u úverov so splátkami odloženými do decembra sa ako problémové prejavilo už 17,2 percenta pôžičiek.

Uplatnenie moratórií na splácanie úverov počas pandémie využili najmä niektoré krajiny južnej a strednej Európy. Evidentné to bolo najmä vo štvrtom kvartáli 2020, keď sa ukázalo, že moratóriá ešte využívajú najmä na Cypre, v Maďarsku, Portugalsku a v Taliansku.