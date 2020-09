Odborníci upozorňujú, že podnikové dlhopisy sú rizikové

V poslednom čase sa do pozornosti verejnosti dostali podnikové dlhopisy. Ich popularita narástla najmä v období nízkych úrokových sadzieb. Kým v roku 2014 boli úspory domácností v týchto nástrojoch pod jednou miliardou eur, o dva roky neskôr to bolo viac ako dve miliardy a už v polovici roka 2019 to boli tri miliardy eur. Odborníci hovoria, že podnikové dlhopisy sú rizikové. Záujemcovia by mali najprv tomuto investičnému nástroju dôkladne porozumieť a mali by si preveriť všetky dôležité fakty.

Ľudia nie vždy rozumejú

Národná banka Slovenska priebežne monitoruje trh s podnikovými dlhopismi a zistila, že investori nie úplne vždy rozumejú tomu, aká je povaha podnikových dlhopisov. Rozdiel napríklad medzi podnikovým dlhopisom a sporiacim účtom v banke je v riziku. Sporiace produkty v bankách sú do určitej výšky garantované. Mnohí si podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika zamieňajú dlhopisy s vkladom s garantovaným výnosom a nechajú sa nalákať vysokým úrokom z reklamy. Ako doplnil riaditeľ odboru dohľadu nad kapitálovým trhom v Národnej banke Slovenska Peter Tkáč, pri kúpe podnikového dlhopisu nie je garantované, že sa v prípade problémov vyplatí. Riziko nesie v plnej miere investor.

Aktuálne médiami najviac rezonujú problémy firmy Arca Capital, ktorá nevie splácať dlhopisy za niekoľko miliónov eur. „Vysoké riziko dokladuje aktuálne asi 50 miliónov eur nesplatených dlhopisov v Čechách. Keď však pôjde Arca Capital do konkurzu alebo reštrukturalizácie, situácia sa skokovo zhorší a nesplatených dlhopisov bude násobne viac,“ povedal Búlik. Firma Sophistic Pro finance sa dokonca domnieva, že po finančnej skupine Arca Capital môžu mať problém s vyplatením veriteľov aj ďalšie firmy. Na slovenskom trhu môže byť podľa nich až 25 % nebezpečných korporátnych dlhopisov.

Vysoký výnos láka

Korporátne dlhopisy sú v porovnaní s bežným investičnými produktmi podľa analytika spoločnosti FinGO.sk Františka Burdu zaujímavé svojou dostupnosťou a vyšším výnosom. Úroky sa pri nich pohybujú od 3 do 7 % p. a., pri špekulatívnejších dlhopisoch je to aj zhodnotenie 12 % p. a. Pri investovaní do korporátnych dlhopisov treba byť však opatrný. Za zamyslenie podľa Burdu stojí fakt, prečo spoločnosť podnikajúca napríklad 20 rokov vo výstavbe nehnuteľností ešte stále potrebuje financovanie cez dlhopisy. Zároveň je dôležité dávať pozor na to, aby emitent nesplácal skôr vydané dlhopisy emisiou nových dlhopisov. To môže znamenať značný problém v splácaní záväzkov.

Investori by sa podľa hlavnej analytičky TopForex Olívie Lacenovej mali mať na pozore najmä pred pomerne mladými spoločnosťami alebo startupmi, ktoré ešte nie sú na trhu dostatočne etablované. Rovnako sú nadmerne rizikové firmy, ktoré nedisponujú vlastným kapitálom a tie spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v dlhoch presahujúcich viac ako dvojnásobok ich tržieb. Opatrní by mali byť malí investori aj pri spoločnostiach, ktoré získali financie od bánk alebo z iných externých zdrojov na projekt, ktorý nedosahuje pôvodne očakávané výnosy. Dôvodom môžu byť dopady aktuálnej koronakrízy alebo iné faktory na trhu, ktoré majú negatívny dopad na realizáciu stanovených cieľov.

Pandémia sa prejavila

Korporátne dlhopisy boli podľa analytika Saxo Bank Tomáša Daňhela vždy považované za atraktívny a obľúbený variant pasívneho investovania s dobrým úročením. „Avšak COVID pandémia nám v celej kráse ukázala, že nie je všetko zlato čo sa blyští,“ hovorí Daňhel. Viacerým podnikom sa pre pandémiu znížil príjem a prišli problémy finančných tokov. Ťažkosti sa prejavia aj v tom, že nebudú schopní vyplácať svoje záväzky. Podľa Tkáča z centrálnej banky sú firmy, ktoré nemajú vytvorené dostatočné rezervy a investori môžu o svoje vložené prostriedky prísť.

Národná banka Slovenska neskúma finančnú situáciu spoločností, ktoré tieto cenné papiere vydávajú. „Nemôže na seba preberať zodpovednosť za podnikateľský zámer alebo za obchodnú činnosť týchto spoločností. Centrálna banka dbá len na to, aby potenciálny investor mal dostatočné množstvo informácií na to, aby sa mohol kvalifikovane rozhodnúť,“ uviedol Tkáč.