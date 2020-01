Odchod Británie z EÚ podľa NBS neovplyvní klientov finančných inštitúcií

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie podľa Národnej banky Slovenska (NBS) neovplyvní klientov finančných inštitúcií. Slováci sú pritom jedenásty najpočetnejší národ žijúci vo Veľkej Británii. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nemá podľa centrálnej banky žiadny dopad na cezhraničné platby, vrátane SEPA platieb, keďže Veľká Británia naďalej zostáva súčasťou SEPA oblasti.

To znamená, že platby v eurách sa do Veľkej Británie posielajú za rovnakú cenu, ako je to medzi bankami na Slovensku. „Žiadne zmeny nenastanú ani pri platbách platobnými kartami, či už pri nákupoch na internete alebo pri platbách u obchodníkov alebo pri výberoch z bankomatu v Británii,“ konštatuje národná banka.

V platnosti ostávajú aj poistné zmluvy

V prípade, že by mal Slovák poistenú nehnuteľnosť britskou poisťovňou, tak takéto zmluvy ostávajú podľa Národnej banky Slovenska v platnosti. Je to štandardný zmluvný vzťah klienta s poskytovateľom. Takéto zmluvy sa však len nechajú „dobehnúť“ do konca. Bez nových povolení sa po skončení prechodného obdobia zatiaľ nebudú môcť uzatvárať nové zmluvy.

„Systém nových povolení a ako budú fungovať sa bude dohadovať práve počas prechodného obdobia,“ informuje centrálna banka. Prechodné obdobie bude trvať do konca tohto roka. Počas neho by sa Británia a EÚ mali dohodnúť na budúcom vzájomnom vzťahu.

Ide o prvú krajinu

Briti si odhlasovali odchod Spojeného kráľovstva z EÚ v referende v roku 2016. V ďalšom období nasledovalo množstvo rokovaní a schvaľovaní, odklady brexitu, rezignácia premiérky Theresy Mayovej i predčasné parlamentné voľby, ktoré zvolal nový premiér Boris Johnson. Europoslanci schválili brexit 29. januára 2020. Veľká Británia oficiálne opúšťa Európsku úniu v piatok 31. januára o polnoci stredoeurópskeho času, teda o 23:00 tamojšieho času. Spojené kráľovstvo je prvou krajinou, ktorá opúšťa európsky blok. Do únie patrila 47 rokov.