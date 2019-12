Ohrozenie obchodnej dohody medzi USA a Čínou poslalo akciové trhy nadol

Globálne akciové trhy zamierili nadol pre pesimizmus v súvislosti s obchodnou vojnou medzi USA a Čínou a novým napätím v oblasti ciel medzi USA a Francúzskom. Dôvodom bolo to, že americký prezident Donald Trump v utorok zjavne naznačil malé šance na to, že do konca roka sa dosiahne dohoda, ktorou by sa skončila colná vojna medzi USA a Čínou.

Trump v Londýne, kam pricestoval na samit NATO, povedal, že jediným faktorom pre dosiahnutie dohody je to, či ju chce uzavrieť. Na otázku v súvislosti s jeho predošlým cieľom podpísať dohodu do konca roka šéf Bieleho domu novinárom odpovedal: „Nemám nijaký termín, nie.“

Nadol smeroval aj americký trh

Francúzsky akciový index CAC 40 oslabil o 0,3 %, index britskej burzy klesol o takmer 1 %, ale nemecký DAX si prilepšil o 0,6 %. Americký akciový trh smeroval k tomu, že pri otvorení oslabí. Investori dúfali, že USA a Čína môžu dosiahnuť aspoň taký pokrok, ktorý odvráti nové clá na čínske tovary v hodnote 160 mld. USD, ktoré sa majú uplatniť od 15. decembra.

Trumpova administratíva však plánuje aj zavedenie ciel na francúzske tovary za 2,4 mld. USD pre francúzsku daň voči globálnym technologickým firmám, vrátane Googlu, Amazonu a Facebooku. Francúzsky minister pritom pohrozil „silnou európskou odvetou“.