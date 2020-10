Onedlho budeme môcť zaplatiť aj prostredníctvom četu

Každý z nás sa už ocitol v situácii, keď sme sa potrebovali vyrovnať s priateľom, známym alebo kolegom za obed, kávu, či spoločný narodeninový dar. Doteraz sme prácne hľadali čísla účtov, kopírovali, prepisovali a zasielali výzvy na platbu rôznymi komplikovanými spôsobmi. Platobné údaje si naši známi a priatelia následne zdĺhavo prepisovali do svojich bankových aplikácií, aby nakoniec vykonali platbu.

Slovenská banková asociácia vytvorila štandard platobného odkazu, na ktorom je postavená nová služba payme. Ako v pondelok na online brífingu povedal vedúci pracovnej skupiny pri bankovej asociácii Michal Vanovčan, prostredníctvom služby payme môže klient posielať platbu rovnako jednoducho, ako posiela správy. Cez obľúbený čet pošle odkaz, pomocou ktorého sa adresátovi otvorí v jeho bankovej aplikácií vyplnený platobný príkaz. K dnešnému dňu zatiaľ ešte žiadna banka štandard nepodporuje, no to by sa o pár mesiacov malo podľa bankovej asociácie zmeniť.

Bez nutnosti registrovať sa

Ako skonštatoval Vanovčan, zavedením služby sa o 50 % zníži počet uskutočnených klikov na mobilnom zariadení a zníži sa aj pravdepodobnosť vzniku chyby pri prepise údajov. Cieľom je podľa neho vytvoriť otvorený národný štandard, optimalizovaný pre mobilné zariadenia, ktorý umožní klientom zdieľať a inicializovať platbu cez webový odkaz. Výhodou oproti ostatným podobným službám je podľa Vanovčana otvorenosť služby. Fungovať bude pre všetky zapojené banky a od klienta nebude vyžadovať žiadnu ďalšiu registráciu a žiadosť o povolenie. Následná transakcia sa uskutoční v známom prostredí banky, ktorá používa svoje vlastné bezpečnostné prostriedky.

Služba je dobrovoľná pre členov Slovenskej bankovej asociácie. A ako doplnil analytik asociácie Marcel Laznia, v súčasnosti do projektu nie je zapojená ešte žiadna banka. No pripravujú sa na zapojenie. V horizonte troch až štyroch mesiacov sa podľa Lazniu zapoja banky, ktoré pokryjú viac ako 70 % trhu.

