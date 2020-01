OTP Banka odchádza zo Slovenska

OTP Banka na Slovensku končí. O odchode banky sa hovorí už niekoľko rokov. Naposledy vlani v lete sa objavili špekulácie, ktoré však žiadna zo strán nepotvrdila ale ani nevyvrátila. V stredu to ale potvrdila už samotná maďarská OTP Bank. „OTP plánuje v budúcnosti odísť zo slovenského trhu,“ informovalo agentúru SITA komunikačné oddelenie materskej OTP Bank Nyrt. Podľa medializovaných informácií maďarská banka opustí Slovensko do jari. Na stredajšej tlačovej konferencii to v Ľubľane povedal generálny riaditeľ banky Sándor Csányi.

Bližšie informácie však banka zatiaľ neposkytla. „Našich klientov a verejnosť budeme ihneď informovať, keď v tomto procese dosiahneme nejaký významný medzník,“ informovalo agentúru SITA komunikačné oddelenie materskej OTP Bank Nyrt. OTP Banka Slovensko má dlhodobo nízky trhový podiel a za posledné roky vykazovala stratu. Za rok 2018 vykázala stratu takmer 4 mil. eur, v roku 2017 to bolo mínusových 5,93 mil. eur a v roku 2016 strata predstavovala 3,02 mil. eur.

Vlaňajšie špekulácie

Koncom augusta minulého roka sa objavili správy, že OTP Banka je na predaj. Najhorúcejšími záujemcami vtedy údajne boli ČSOB, Tatra banka a investičná skupina Penta, ktorá na Slovensku vlastní Prima banku a Privatbanku. Avšak vtedy to OTP Banka nekomentovala. Čo to naznačila len ČSOB.

„ČSOB, ako aj samotný akcionár KBC Group, sa už v minulosti opakovane vyjadrili, že sa zaujímajú o príležitosti pre rast na kľúčových trhoch. Slovensko je pre KBC Group kľúčovým trhom. Dlhodobo platí, že ak sa na trhu objaví zaujímavá príležitosť, ktorá je v súlade s našou stratégiou, budeme sa o ňu zaujímať. Vo všeobecnosti, s cieľom eliminovať prípadné špekulácie, však informácie podobného charakteru nikdy nekomentujeme,“ uviedla vlani v lete pre agentúru SITA hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

O tom, že slovenské bankovníctvo čaká konsolidácia, sa hovorí už dlhšie a počet bánk sa postupne znižuje. Pred pár rokmi zanikla napríklad Zuno banka, Sberbank sa zlúčila s Prima bankou a málokto si pamätá, že u nás kedysi fungovala Poľnobanka, HVB Bank, či PKB. Konsolidácia bankového sektora prichádza aj pre dosahovanú ziskovosť, resp. vykazovanú stratu.