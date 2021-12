Poslanci Národnej rady SR (NR SR) majú v utorok podvečer rozhodnúť o zákone o štátnom rozpočte na rok 2022. Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,94 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 44,17 miliardy eur, výdavky rozpočtu verejnej správy by mali tvoriť 49,39 miliardy eur. Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume cez 5,2 miliardy eur.

