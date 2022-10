Parlament nerozhodol o novele zákona o tohtoročnom rozpočte, opäť nebol uznášaniaschopný (video)

aktualizované 11. októbra 9:27

Parlament v utorok opäť neposunul návrh novely zákona o tohtoročnom štátnom rozpočte do druhého čítania. Národná rada SR nebola uznášaniaschopná a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu prerušil do 18. októbra do 11.00. O novele sa malo hlasovať už v piatok, ale parlament nebol dvakrát uznášaniaschopný.

Naživo: Rokovanie parlamentu

Navrhovaná novela zákona o štátnom rozpočte hovorí o tom, že celkové príjmy štátneho rozpočtu by sa v tomto roku mali zvýšiť o 1,5 miliardy eur a celkové výdavky taktiež o 1,5 miliardy eur. Vyššie výdavky chce vláda použiť na pomoc ľuďom a firmám. Úpravy v rozpočte zohľadňujú septembrovú prognózu Výboru pre daňové prognózy.

Avšak akékoľvek nadpríjmy, ktoré prídu počas roka napríklad z lepšieho výberu daní, nie je možné použiť bez novelizácie štátneho rozpočtu. Vyššie výdavky na tento rok sa koalícia snaží presadiť už zopár týždňov. Pôvodne vláda návrh schválila 26. septembra a odvtedy si so sebou nesie nevôľu strany SaS, ako aj ostatnej opozície. Nie raz sa opoziční poslanci vyjadrili, že novelu zákona o štátnom rozpočte vnímajú ako bianco šek pre Igora Matoviča (OĽaNO).