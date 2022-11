Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú na Slovensku priepastné, opäť sme sa ocitli na chvoste rebríčka

Nerovnocenné platové ohodnotenie mužov a žien je témou aj na Slovensku. Z jedného eura, ktoré zarobia slovenskí muži, dostanú Slovenky podľa vyjadrení 365.bank za svoju prácu 0,84 eura. V európskom Indexe rodovej rovnosti za rok 2021 skončilo Slovensko na chvoste rebríčka, teda pod priemerom Európskej únie. Za Slovákmi sa umiestnili už len Rumunsko, Maďarsko a Grécko.

Úspory Sloveniek pred materskou

Platová nerovnosť má následne dopad na oblasť financií a aj na celkovú ekonomickú nezávislosť žien. Matky zarábajú o 30 % menej v porovnaní so ženami, ktoré deti nemajú.

Pred odchodom na materskú dovolenku mala podľa reprezentatívneho prieskumu 365.bank vytvorené úspory len tretina Sloveniek. Z tých, ktoré na rezervu nemysleli, priznala počas kariérnej prestávky viac ako polovica následné finančné komplikácie.

Ako skonštatovala PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková, v slovenských domácnostiach prevláda stereotypné vnímanie postavenia mužov a žien.

„Ženy sú považované za tie, ktoré by sa mali starať o domácnosť a muži za tých, ktorí by mali rodinu finančne zabezpečiť. Je o tom presvedčená viac ako polovica populácie a približne rovnaké percento si myslí, že žena by sa mala viac zaujímať o domácnosť ako o svoju kariéru. Práve v dôsledku neplatenej práce pritom každá druhá priznáva, že nemá čas na svoje koníčky či sebarozvoj, ktorý by jej následne dopomohol aj v kariérnom raste,“ dopĺňa Gáliková.

Finančná nezávislosť žien

Takmer každá tretia žena deklaruje, že sa jej finančná situácia rapídne zhoršila. U mužov je to menej ako pätina. Viac ako 35 % žien nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu, u mužov je to 20 %. Takmer 21 % respondentiek disponuje finančnou rezervou len do výšky 500 eur. Nosným dôvodom je nižší príjem a zvyšujúce sa náklady na život.

Napriek tomu, že sú ženy podľa Gálikovej šetrné a častokrát aj finančne zodpovednejšie, je pre ne náročnejšie usporiť si väčšie sumy a byť ekonomicky nezávislými.

„Až 35 % žien uvádza, že by malo problém samostatne fungovať v prípade rozvodu. Na finančnú rezervu by pritom mali myslieť aj v kontexte kariérnej prestávky v podobe odchodu na materskú a rodičovskú dovolenku,“ uviedla Valko Gáliková.

Kým sumu vyššiu ako 10-tisíc eur má nasporenú takmer 20 % mužov, u žien je to len necelých 5 % opýtaných. Je pritom podľa 365.bank dôležité myslieť na to, že finančná rezerva by mala byť vo výške aspoň 6-násobku mesačných výdavkov. Za týmto účelom by sme si mali pravidelne mesačne odkladať, a to minimálne 10 % mesačného príjmu.