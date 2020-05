Počas pandémie koronavírusu počet nehôd na cestách klesol

Ochorenie COVID-19 zmenilo správanie Slovákov vo všetkých oblastiach, využívajú napríklad oveľa menej na prepravu autá. To sa pozitívne prejavilo aj na znížení dopravných nehôd za apríl, a to o 23,5 %. V apríli tohto roka bolo na Slovensku podľa údajov rezortu vnútra 822 dopravných nehôd, pred rokom to bolo viac ako tisíc nehôd.

Od vypuknutia pandémie je na cestách citeľne menej áut. „Odráža sa to aj na počte škodových udalostí na motorových vozidlách, ktoré v našej poisťovni v apríli poklesli,“ povedala hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Podľa nej ľudia poslúchli výzvu epidemiológov a ostali doma. Okrem pokojnejšej premávky boli prázdnejšie aj parkoviská, na ktorých často dochádza k rôznym menším, či väčším „ťukancom“.

Dočasný efekt

Avšak pocit bezpečnosti je podľa Unionu len dočasný efekt epidémie. „S uvoľňovaním opatrení evidujeme postupný nárast škodových udalostí. Očakávame, že sa onedlho vrátime k pôvodným štatistikám,“ upozorňuje riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí v Unione Stella Fojtová.

Jarné mesiace sa podľa poisťovne Uniqa spájajú s motorkármi. Sezóna sa už naplno rozbehla. Práve v jarných mesiacoch, keď motorkári vyrážajú na cesty, pribúdajú aj nehody na motocykloch. Ich následky bývajú často fatálne a odškodnenia za škody na zdraví sa šplhajú do vysokých súm. Zo škôd, ktoré motorkári nezavinia, býva často podľa poisťovne Uniqa problém, že vodiči áut nie sú po zime na motorkárov na cestách zvyknutí a pri vchádzaní na križovatku, predbiehaní či odbočovaní si ich jednoducho nevšimnú.

Pri šoférovaní treba rešpektovať pravidlá cestnej premávky, venovať sa naplno riadeniu, predvídať správanie ostatných vodičov. Nápomocné môže byť podľa NN Životnej poisťovne aj vhodne nastavené životné poistenie. V prípade vážnej nehody každému postihnutému a jeho rodine pomôže finančná injekcia v podobe poistného plnenia.