V bankovom sektore na Slovensku pracovalo ku koncu septembra 18 408 ľudí. Ako ďalej uviedla Národná banka Slovenska, v porovnaní s predošlým kvartálom je to opäť pokles celkového počtu pracovníkov. Z vývoja je teda podľa nej zjavný pretrvávajúci klesajúci trend, a to už od druhého polroka 2019.

Pri porovnaní údajov s predošlým kvartálom, keď bankový sektor v druhom štvrťroku zamestnával 18 615 ľudí, v treťom štvrťroku je to o 207 ľudí menej. Je to teda pokles o 1,1 %. V medziročnom porovnaní je to o 641 pracovníkov menej, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,4-percentný pokles. Počet pracovníkov centrálnej banky taktiež klesol, a to o 18 zamestnancov na 1 064.

Na slovenskom trhu pôsobilo koncom septembra podľa údajov centrálnej banky spolu 26 bankových domov. Okrem centrálnej banky je to 11 komerčných bánk vrátane stavebných sporiteľní a 14 zahraničných pobočiek a organizačných zložiek.

Počet ľudí pracujúcich v bankovom sektore medziročne klesol, uviedla NBS