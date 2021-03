Počet ľudí zamestnaných v bankovom sektore sa na Slovensku pomaly znižuje, hovoria údaje NBS

V bankovom sektore na Slovensku pracovalo v minulom roku 19 702 ľudí. V medziročnom porovnaní je to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) pokles o 3,9 %. V porovnaní s predošlým kvartálom, teda s koncom septembra, je to taktiež pokles, a to o 0,5 %. Klesajúci trend národná banka pozoruje už od druhej polovice roka 2019.

Počet pracovníkov centrálnej banky v medziročnom porovnaní vzrástol o 1,2 % na 1 122. V komerčnej bankovej sfére počet zamestnancov klesol o 4,6 % na 16 876. Pobočky zahraničných bánk evidovali zníženie počtu pracovníkov o 0,1 % na 1 704.

Na slovenskom trhu pôsobilo koncom vlaňajška podľa údajov centrálnej banky spolu 28 bankových domov. Okrem centrálnej banky je to 12 komerčných bánk a 15 zahraničných pobočiek.