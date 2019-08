Popularita kryptomien rastie, ich regulácia stále chýba

Otázka regulácie kryptoaktív je už dlhší čas predmetom úvah v odborných kruhoch, avšak spoločná regulácia nebola doposiaľ v EÚ zavedená. „Domnievame sa, že primárne z dôvodu ochrany finančných spotrebiteľov je zavedenie regulácie kryptoaktív, najmä ich podskupiny investičných tokenov na mieste, pričom dizajn tejto regulácie by mal byť založený na súčasnej regulácii cenných papierov. V súvislosti s tým treba dodať, že prijatie národnej regulácie v tejto oblasti je vzhľadom na globálnu povahu internetu nedostatočné a cesta k reálnej ochrane finančných spotrebiteľov vedie len cez dosiahnutie globálneho štandardu,“ konštatujú autori článku v odbornom bankovom časopise Biatec, ktorý zverejnili na stránke Národnej banky Slovenska.

Nové riziká

Napriek tomu, že kryptoaktíva sú v súčasnosti bežnou súčasťou reálneho sveta, nepodliehajú žiadnemu globálnemu regulačnému štandardu. Dokonca ani základná terminológia v tejto oblasti zatiaľ nie je podľa autorov článku v Biatecu ustálená. S trhom kryptoaktív sú spojené podľa nich činnosti a riziká, z ktorých viaceré sú podobné tým, ktoré sú známe z finančného trhu, resp. z trhu cenných papierov. „Trh kryptoaktív však zo svojej povahy prináša aj nové riziká,“ uvádza sa v článku.

Podľa analytika Across Private Investments Jakuba Rosu môžu primerané regulované podmienky priniesť zvýšený záujem inštitucionálnych investorov, najmä hedžové fondy, ktoré pri obchodovaní takéto podmienky potrebujú. Časť finančných odborníkov si myslí, že by sa kryptomeny mali regulovať, ale sú aj takí, podľa ktorých je to skôr na škodu. Podľa Rosu je tu riziko, že trh zareaguje na opatrenia negatívne a cena kryptomien sa prepadne až k nule.

Likvidácia inovatívnych myšlienok

Určitá regulácia môže podľa vedúceho úseku riadenia investícií v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky Mateja Vargu pomôcť zoficiálneniu a širšej akceptácii a aj praktickému využívaniu tohto novovznikajúceho aktíva. „V každom prípade je známe, že prílišná regulácia naopak je skôr na škodu ako úžitok. Preto by nemalo byť zámerom zavádzania regulácie zlikvidovať inovatívne myšlienky, ktoré stoja za kryptomenami a blockchain technológiou,“ povedal pre agentúru SITA Varga.

Podľa prieskumov popularita kryptomien, najmä bitcoinu, rastie. Kryptomeny sú v súčasnosti vo finančnej oblasti fenoménom, avšak Národná banka Slovenska sa neraz vyjadrila, že si nemyslí, že by bitcoin alebo iná kryptomena nahradili súčasné meny emitované centrálnymi bankami. Digitálne meny majú podľa nej len zanedbateľný podiel na globálnom finančnom trhu a nepredstavujú riziko pre centrálne banky. Na druhej strane sú ale predmetom významnej pozornosti. „Je zaujímavé vidieť, že kryptomeny zaujímajú pomerne vysoké percento Slovákov,“ dodal hlavný analytik TopForex Patrik Mackových.