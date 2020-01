Poštová banka aj pre bankový odvod mení cenník poplatkov

Poštová banka sa rozhodla od marca upraviť svoj cenník služieb. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková, dôvodom sú vyššie náklady na obsluhu obchodných miest na pošte. Ide podľa nej o vplyv viacerých externých faktorov, či legislatívnych opatrení.

„Aj v súvislosti s opätovne zavedeným bankovým odvodom sa nám neúnosne zvýšili celkové prevádzkové náklady. Napriek tomu, že sme pristúpili k významným úsporným interným opatreniam, časť zvýšených nákladov, aj keď neradi, musíme zohľadniť v sadzobníku poplatkov,“ doplnila Žáčková.

Zdražejú služby aj ďalšie?

Zvýšenie a predĺženie platnosti bankového odvodu bol krok, ktorý bankám podľa výkonného riaditeľa Finančného kompasu Maroša Ovčarika výrazne zasiahne do ziskovosti.

„Každá banka preto určite prijme opatrenia na zmiernenie dopadov odvodu,“ uviedol pre agentúru SITA Ovčarik. Jednou z logických ciest je podľa neho upraviť cenník a zvýšiť poplatky. „Preto ma krok Poštovej banky neprekvapil a nemyslím si, že to bude jediná banka, ktorá zvolí túto cestu,“ dodal Ovčarik.

Avšak niektoré oslovené banky agentúrou SITA tvrdia, že poplatky pre bankový odvod neplánujú zvyšovať. Napríklad hovorkyňa najväčšej slovenskej banky, Slovenskej sporiteľne, Marta Cesnaková uviedla, že v súčasnosti pre zvýšenú bankovú daň neplánujú zvyšovať poplatky.

„Vynaložené prostriedky by sme však radšej investovali napríklad do vývoja nových digitálnych služieb pre klientov či do rýchlejších procesov,“ uviedla pre agentúru SITA Cesnaková.

Výber je na klientoch

Úprava sadzobníka poplatkov sa v Poštovej banke dotkla okrem iného aj niektorých seniorských účtov, pri ktorých banka ukončila poskytovanie 50-percentnej zľavy z poplatku za vedenie účtu.

Od marca Poštová banka zároveň spoplatní aj službu doručovania dôchodku poštovým doručovateľom, keďže je to podľa Žáčkovej nadštandardná služba, ktorú neponúka žiadna iná banka. „Fyzicky ju pre nás vykonáva Slovenská pošta, čo samozrejme nie je zadarmo. Doteraz sme tieto náklady znášali my, ako banka, čo je žiaľ už neúnosné,“ konštatuje Žáčková.

Klienti Poštovej banky si môžu dôchodok vyberať zadarmo podľa Žáčkovej z bankomatov Poštovej banky alebo z Poštomatu.

„O všetkých alternatívach ako sa vyhnúť poplatku za doručovanie dôchodku ich transparentne informujeme v zaslaných listoch a je na nich, aby si vybrali tú, ktorá je pre nich najvýhodnejšia. Navyše môžu požiadať o výplatu dôchodku v hotovosti domov priamo zo Sociálnej poisťovne, čo však vzhľadom na nebezpečenstvo držania peňazí doma neodporúčame,“ dodala Žáčková.

Ukrojenie ziskovosti

Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika je zdvojnásobenie a predĺženie bankového odvodu zlou správou pre sektor.

Predpokladá sa, že odvod v novej výške ukrojí bankám až 40 % celkového zisku. Vyšší odvod podľa Búlika zásadne zníži ziskovosť bankového sektora a ohrozí finančnú stabilitu bánk. To si myslí aj Národná banka Slovenska či Slovenská banková asociácia.

„Pri nižšej ziskovosti a návratnosti kapitálu klesne atraktivita slovenských bánk z pohľadu ich materských skupín, čo sa logicky prejaví v nižších investíciách a rozvoji. Vylúčiť nemožno ani odchod niektorých bánk z trhu alebo ich zlučovanie, čo zredukuje konkurenciu na trhu,“ dodal Búlik.