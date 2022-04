Povinné zmluvné poistenie by malo prejsť zmenami, upraví sa minimálna suma poistenia či odškodňovanie poškodených

Systém povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla by sa mal upraviť. Ministerstvo financií SR pripravuje legislatívny návrh, ktorým chce zmeniť odškodňovanie poškodených po nehodách, ak dotknutá poisťovňa je platobne neschopná.

Upraviť sa má aj minimálna suma poistného plnenia, kontroly poistenia motorových vozidiel členskými štátmi, ako aj zohľadňovanie predchádzajúceho škodového priebehu poistenia zodpovednosti. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorú rezort financií dal do pripomienkového konania.

Novela zákona má riešiť aj poistenie zodpovednosti pri motorových vozidlách odoslaných do iného členského štátu a nehody, ktorých účastníkom je prípojné vozidlo ťahané motorovým vozidlom. Návrhom sa má do nášho právneho poriadku prevziať príslušná eurosmernica. Samotný návrh novely zákona by mal rezort financií predložiť na pripomienkovanie v septembri tohto roka.