Práca finančného sprostredkovateľa – podnikanie so všetkými jeho výhodami

Sloboda, flexibilný pracovný čas , žiadny protivný šéf a k tomu lukratívny zárobok. Práca finančného sprostredkovateľa je podnikanie vo financiách so všetkými jeho výhodami. Dnes už dávno neplatia zaužívané predsudky. Pre úspech v tejto práci je však dôležité vedieť nasledovné.

S povolaním finančného sprostredkovateľa sú často spájané rôzne negatívne názory (ten spolužiak zo strednej v obleku zo stužkovej, čo vám po týždňovom školení radí, ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou a rôzne ďalšie). V drvivej väčšine dnes už ide o mylnú predstavu, ktorá vám zbytočne bráni žiť život podľa vašich predstáv.

Nadštandardný zárobok

Podnikanie vo financiách je lukratívna práca. Vďaka nej spoznávate každý deň zaujímavých a úspešných ľudí, od ktorých sa máte možnosť učiť nové veci. Váš príjem si ovplyvňujete sami a nie ste teda limitovaní tým, ako sa vyspí váš šéf. A navyše získate nadštandardný zárobok. Vedeli ste, že aj priemerný príjem v tomto segmente je vyšší ako priemerná mzda na Slovensku?

Podnikanie so všetkými jeho výhodami s minimálnymi nákladmi

Ďalšou veľkou výhodou je, že práca finančného sprostredkovateľa je podnikanie so všetkými jeho výhodami (sloboda, flexibilný pracovný čas, možnosť ovplyvniť , koľko zaplatíte na daniach), no zároveň nepotrebujete žiadne respektíve minimálne náklady na rozbehnutie podnikania.

Ak chcete byť však v tejto práci úspešní, nepodceňte výber toho správneho partnera. Firma, s ktorou sa rozhodnete spolupracovať, by mala spĺňať niekoľko základných atribútov, a to:

Jasne, férovo a transparentne nastavené pravidlá odmeňovania.

Morálne správne nastavení ľudia vo vedení spoločnosti.

Využívanie najmodernejších technológií.

Spolupráca so všetkými relevantnými finančnými inštitúciami (banky, poisťovne).

Marketingová, legislatívna, produktová, backoffice podpora je samozrejmosťou.

Kapitálovo silná spoločnosť, ktorá vám bude oporou.

Miroslav Majcin. Foto: Universal Broker Pool

Ostaňte slobodní so správnym partnerom

Na Slovensku je viacero možností, ako podnikať vo financiách a jednou z nich je spolupráca s tzv. Broker Poolom.

V tejto forme spolupráce ide o to, že spoločnosť (broker pool) vás bude za časť provízie zastrešovať administratívne aj legislatívne. V praxi to znamená, že vy už nemusíte obchádzať všetky banky či poisťovne a dohadovať s nimi provízne podmienky, ale zároveň ostávate slobodní a autonómni vo svojich rozhodnutiach. Ďalšou výhodou je, že nie ste z hora tlačení žiadnymi plánmi a jednoducho sa môžete venovať len svojmu biznisu. Všetky nudné papierovačky za vás vybaví váš partner – Broker Pool.

Jednou z takýchto spoločností, ktorá spĺňa všetky podmienky na to, aby sa stala vašim spoľahlivým partnerom, je Universal Broker Pool (UBP).

Medzi hlavné benefity tejto firmy patrí:

férové podmienky,

nezávislosť,

podpora predaja,

profesionálne know-how,

moderné IT nástroje,

dostupné a kvalitné vzdelávanie,

vlastná značka,

generovanie kontaktov,

široké produktové portfólio,

rýchly štart podnikania a veľa ďalších.

Miroslav Majcin. Foto: Universal Broker Pool

A zopár dôvodov, prečo spolupracovať práve s UBP prezradil aj riaditeľ externého predaja Universal, maklérsky dom – Miroslav Majcin.

Práca vo finančnom sektore ma jednoducho baví, a momentálne si ani neviem predstaviť, že by som mal venovať niečomu inému. Je tomu tak asi aj preto, lebo táto práca v sebe kombinuje prácu s ľuďmi, marketing, analytické disciplíny, personalistiku, manažment, a mnohé ďalšie aktivity. Pri výkone „povolania“, sa človek stretne z momentami napätia, s dávkami vzrušenia pri ktorých je potrebné ovládnuť predovšetkým sám seba. Práca prináša množstvo výziev a po ich zvládnutí radosť či šťastie. Je to aj o tom, že mám svoj biznis vo vlastných rukách, pod kontrolou a môžem ho smerovať resp. budovať podľa vlastnej predstavy, podľa vlastného hodnotového rebríčka. Slobodne, profesionálne, fér. Navyše popri práci je človek situáciami motivovaný neustále sa posúvať vpred, rozširovať si svoje obzory z nových a nových oblastí, takže sa rozhodne nenudí.-).

Prečo zvoliť brokerpool?

No je to forma spolupráce na PARNERSKOM princípe. To znamená, že obchodný vzťah je obojstranne vyvážený. Brokerpool je vlastne servisnou spoločnosťou, ktorá svojmu biznis partnerovi dodáva služby z rôznych oblastí. Vytvára mu prostredie, v ktorom môže rásť a rozvíjať svoj biznis bez toho, aby sa zaoberal zbytočnosťami. Svoj focus môže smerovať priamo na obchod a svojich klientov.

Subjekty spolupracujúce s brokerpoolmi, majú zaručenú veľkú mieru autonómie, no zároveň v biznise nikdy nie sú sami. Naopak môžu sa spoľahnúť na svojho skúseného „veľkého brata“. Povedané inak ak chcú a potrebujú pomoc, sme tu pre nich. Radi sa s nimi podelíme o naše dlhoročné Know-How a postaráme sa o všetko podstatné.

Prečo práve UBP? Pretože všetko je o ľuďoch. A my máme skvelých ľudí, na ktorých sa môžete kedykoľvek spoľahnúť. Jednoducho to čo si povieme, to platí a funguje. Sme firma ľudí, pre ľudí.

Začnite žiť život podľa vašich predstáv a pridajte sa k profesionálom. Spoločnosť Universal Broker Pool vám pomôže k úspechu.

Viac informácií na www.ubp.sk.

