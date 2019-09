Pre vysoké ceny nehnuteľností si väčšina Slovákov musí na bývanie požičať

Na to, aby si Slovák mohol kúpiť priemerný 70-metrový trojizbový byt bez pomoci úveru, by musel pracovať a mzdu si odkladať bez akéhokoľvek míňania niekoľko rokov. Ako povedala analytička Poštovej banky Lucia Dovalová, najdlhšie, a teda viac ako 12 rokov, by to bolo pre Bratislavčana s priemerným bratislavským príjmom. Naopak, Bystričania a Trenčania by si museli odkladať celú čistú priemernú mzdu viac ako sedem rokov.

„V porovnaní s priemerným príjmom sú ceny bytov privysoké. Väčšina obyvateľov túžiacich po vlastnom bývaní je preto odkázaná siahnuť po úvere,“ konštatuje Dovalová. Ako sa vyjadrila spoločnosť Partners Group SK, financovanie bývania je dlhodobo citlivá téma. Splátky hypotekárnych úverov bývajú spravidla najvyššími položkami v rodinných rozpočtoch.

Životná potreba

Podľa spoločnosti Partners Group SK najlepším dlhom je žiaden dlh, v prípade hypotekárnych úverov je to však inak. Úverom na bývanie vykrývame podľa vyjadrení spoločnosti jednu zo svojich životných potrieb, a to bývanie. Pri súčasných cenách nehnuteľností sa len málokomu podarí kúpiť byt za hotové, obzvlášť ak hovoríme o veľkých mestách. Väčšinou ide o kombináciu vlastných úspor a dofinancovanie hypotekárnym úverom, prípadne pôžičkou.

Ceny nehnuteľností podľa Dovalovej kontinuálne rastú. V priemere za byty už zaplatíme o 14,2 % viac ako historické maximum z roku 2008. Podľa analytičky ťažko predpokladať, kedy nastane pokles cien. „Závisí to od viacerých externých faktorov, ktoré ovplyvňujú to, ako sa darí našej ekonomike. Náš hospodársky rast totiž bude závisieť aj od toho, ako sa vyriešia zahranično-obchodné vzťahy medzi USA a Čínou a akou formou odíde Veľká Británia z Európskej únie. Ale taktiež od toho ako sa bude dariť nemeckej ekonomike, kam smeruje viac ako pätina nášho vývozu,“ vysvetľuje Dovalová.

Splácanie si otestujte

Aj keď o zabezpečení vlastného bývania Slováci uvažujú, podľa firmy Partners Group SK ich odrádza nedostatok financií, ale aj obava z neschopnosti splácať úver. Táto obava sa dá podľa vyjadrení spoločnosti preklenúť testom schopnosti splácania úveru. Záujemca o hypotekárny úver by si mal najskôr vyskúšať minimálne pol roka odkladať bokom rovnakú sumu, akú by platil mesačne pri hypotéke. Počas tohto obdobia sa ukáže, či bude schopný v budúcnosti hypotéku splácať. Ak nie, treba zvýšiť príjem, alebo prehodnotiť výdavky.

Investovať do vlastného bývania určite má podľa firmy Partners Group SK zmysel, pokiaľ je hypotéka rozumne nastavená. Mesačná splátka úveru by nemala presiahnuť 30 % z príjmu. Dôležité je vytvoriť si rezervu ešte predtým, ako si úver na bývanie klient zaobstará.