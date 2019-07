Pri investovaní je potrebné myslieť aj na poplatky

Omnoho významnejší vplyv na celkovú výnosnosť investície majú priebežné poplatky.

Zhodnotenie peňazí pri investovaní ovplyvňujú poplatky aj dane. Za služby privátneho bankovníctva klient podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Across Private Investments Maroša Ďurika platí, aj keď jeho peniaze nezarábajú. Priame poplatky sú za vedenie účtu, či evidenciu cenných papierov.

Potom sú tzv. neviditeľné poplatky, ktoré klient priamo neplatí, avšak znižujú výkonnosť jeho investície. Medzi takéto poplatky patria správcovské, depozitárske a transakčné poplatky v podielových fondoch, ale aj vnútorné poplatky v investičných certifikátoch a podobných produktoch.

Dôležité je čítať dokumenty

Pri investovaní sú síce vstupné poplatky podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika dôležité, ale omnoho významnejší vplyv na celkovú výnosnosť investície majú priebežné poplatky. Do nich sa započítavajú napríklad správcovské poplatky a podobne. „Preto je mimoriadne dôležité si pozrieť v dokumentoch k fondu alebo nechať si odborníkom vysvetliť práve tieto priebežné poplatky,“ povedal pre agentúru SITA Búlik.

„Je logické, že ak si privátne bankovníctvo „potichu“ účtuje napríklad 2,5 % ročne z aktív klienta, môže si pokojne dovoliť nulové alebo minimálne vstupné poplatky,“ poznamenal Ďurik. Ak sa klient rozhoduje o investícii na základe poplatkov, nemal by si podľa neho porovnávať len vstupné poplatky. „Finančné inštitúcie sú zväčša veľmi vynaliezavé v tom, ako „skasnúť“ klienta tak, aby to nezbadal,“ povedal Ďurik.

Drahé slovenské fondy

Negatívom podľa Búlika je, že viacero slovenských fondov má výrazne vyššie poplatky ako zahraničné fondy, do ktorých však môžu Slováci investovať rovnako jednoducho, ako do tých tuzemských. Je dobré si pri fondoch podľa Búlika aj všímať, či majú zadefinovaný výkonnostný poplatok. „To by znamenalo, že ak by fond dosiahol predom definovaný výsledok, z výnosu by boli strhnuté ďalšie peniaze práve vo forme výkonnostného poplatku. Ideálne je preto si zvoliť fondy, ktoré takýto poplatok neobsahujú,“ povedal Búlik.

Budúci investori by si podľa analytika OVB mali dať pozor aj vtedy, ak sú im ponúkané nulové vstupné poplatky. Často to znamená, že taká investícia má v sebe výstupné poplatky, ktoré by sa však strhli len ak by investor vybral svoje peniaze do zhruba troch až piatich rokov od začiatku investície. „Najväčší vplyv na výnos, najmä dlhodobejších investícií, teda na obdobie päť a viac rokov, majú priebežné poplatky,“ dodal Búlik.