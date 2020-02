Pri vyplácaní plnenia v prípade psychických chorôb sa medzi poisťovňami vyskytujú rozdiely

Poisťovne síce na nové choroby alebo rozšírenie výskytu niektorých ochorení reagujú obmenou zloženia poistných produktov, no pri uznávaní poistných udalostí v prípade psychických chorôb a následnej invalidity robia rozdiely. Ako ďalej povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, niektoré poisťovne vyplatia plnenie pri invalidite len vtedy, ak Sociálna poisťovňa uzná nárok na invalidný dôchodok, iné posudzujú nárok výlučne podľa odborných lekárskych posudkov.

Najnovšie štatistiky pritom podľa vyjadrení poisťovne Uniqa uvádzajú, že depresia celosvetovo postihuje viac ako 300 miliónov ľudí a na Slovensku je ich viac ako 300-tisíc. Počet ľudí s psychickými ochoreniami stále rastie a podľa WHO sa depresia stane čoskoro druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti vo svete.

Invalidita je podľa Búlika riešená prevažne formou pripoistenia, kde si klienti môžu vybrať pripoistenie invalidity pre chorobu alebo úraz. Napríklad v poisťovni Allianz si môžu klienti v rámci životného poistenia pripoistiť invaliditu, ktorá kryje prípady, keď invalidita nastane aj pre psychické ochorenie, napríklad depresiu. „Tak, ako aj pri ostatných poistných udalostiach, resp. chorobách platí, že ochorenie alebo jeho príznaky nesmú existovať v čase uzavretia poistenia, keďže poistnou udalosťou sa rozumie náhodná udalosť,“ doplnila špecialistka externej komunikácie v poisťovni Allianz Helena Kanderková.

Čakacie lehoty

Rozdiely medzi poistkami sú podľa Búlika aj v miere poklesu schopnosti pracovať, čiže či ide o čiastočnú invaliditu alebo úplnú invaliditu. Pripoistenie invalidity sa medzi poisťovňami líši aj v čakacej lehote. „Pri životnom poistení sú čakacie lehoty prirodzené, keďže poisťovne sa potrebujú chrániť pred možnými podvodmi. Ide o minimálnu dobu, ktorá musí ubehnúť od uzavretia zmluvy po žiadosť o poistné plnenie podľa danej diagnózy. Dobrou správou v prípade psychických chorôb je skrátenie čakacej doby z pôvodných 24 na 12 mesiacov, ktoré v poslednom čase zaviedli viaceré poisťovne,“ konštatuje Búlik.

Odborné analýzy podľa vyjadrení poisťovne Uniqa hovoria, že každý rok zažije napríklad psychickú depresívnu epizódu zhruba jeden z pätnástich ľudí. Podľa odhadov stoja duševné ochorenia až 4 % svetového HDP, teda viac ako rakovina, diabetes aj chronické dýchacie ochorenia dokopy.

Podceňovanie depresie

„Napriek týmto alarmujúcim číslam je podľa odborníkov depresia, ako ochorenie, na Slovensku podceňovaná. Dostatočne sa nehovorí o tom, prečo a kedy je potrebná liečba. Aj preto je diagnostikovaný a adekvátne liečený v priemere iba jeden z piatich ľudí trpiaci týmto psychickým ochorením,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb v poisťovni Uniqa Roman Holček.

Nielen depresia, ale aj úzkostná porucha či vyhorenie sú psychické diagnózy, ktorých výskyt v dobe zrýchleného životného štýlu a tlaku na výkon narastá. Syndróm vyhorenia dokonca zaradila Svetová zdravotnícka organizácia minulý rok do medzinárodnej klasifikácie chorôb. Faktom podľa Búlika je, že v súčasnosti sú psychické choroby spolu s nádorovými ochoreniami, ochoreniami srdca a pohybového aparátu jednými z najčastejších príčin invalidity. „Preto by ich životné poistenie malo zahŕňať a ak tomu tak nie je, je to dôvod na prehodnotenie poistenia,“ dodal Búlik.