Prima banka vlani s poklesom zisku o takmer 23 %

Prima banka Slovensko dosiahla v minulom roku zisk 17,1 mil. eur, čo je v medziročnom porovnaní pokles o 22,5 %. Medziročný pokles bol podľa vyjadrení spoločnosti ovplyvnený okrem iného aj mimoriadnymi položkami v roku 2018. Avšak v rámci v novej obchodnej produkcie sa banke darilo. Zvýšila úvery a vzrástol aj počet nových aktívnych klientov.

Uplynulý rok bol z pohľadu trhu, legislatívnych opatrení, ako aj z pohľadu konkurenčného boja podľa vyjadrení spoločnosti jeden z najťažších. Napriek tomu sa Prima banke v tomto prostredí darilo rásť a zaznamenať historicky najúspešnejší rok, a to predovšetkým vďaka silnému rastu v retailových úveroch. Ich celkový objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 17,3 % na 2,8 mld. eur. V dynamickom retailovom raste jej pomáhali najmä hypotéky, ktorých objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 20 % na 2,6 mld. eur. Celkový objem úverov banka medziročne zvýšila o 11,1 % na 3,6 mld. eur.

Prima banka rástla aj v počte nových a aktívnych klientov, čo sa odrazilo aj v medziročnom raste zostatkov na bežných účtoch o 14 %. Celkové retailové vklady v medziročnom porovnaní zvýšila spoločnosť o 7,6 % na 2,4 mld. eur. Celkový objem vkladov narástol medziročne o 5,3 % na 3,3 mld. eur.

Za silným biznisovým rastom Prima banky stojí aj široká predajná sieť v podobe 121 pobočiek a 312 bankomatov, ktoré majú klienti k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. Prima banka si podľa jej vyjadrení v tejto oblasti stále udržiava svoje silné postavenie a dnes je bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov a zároveň jedinou bankou s pobočkami v každom jednom zo 79 okresov Slovenska.

Kľúčové údaje

• medziročný nárast objemu úverov o 11,1 % na 3 608 mil. €

• medziročný nárast objemu retailových úverov o 17,3 % na 2 812 mil. €

• medziročný nárast vkladov o 5,3 % na 3 251 mil. €

• medziročný nárast retailových vkladov o 7,6 % na 2 357 mil. €

• silná kapitálová primeranosť 18,1 %, kapitál Tier-I na úrovni 16,9 %

• medziročný pokles hospodárskeho výsledku o 22,5 % % z 22 mil. € na 17,1 mil. €

O spoločnosti

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.